Матвиенко встретилась с главой ПАСЕ Дамсом

Российским и европейским парламентариям важно сверить часы, заявила председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко на встрече с главой Парламентской ассамблеи Совета Европы Хендриком Дамсом, которая состоялась в Вене на полях Всемирной конференции председателей парламентов.

"Рад, что вы сможете приехать в Афины, вы будете в команде наших первых спикеров, будете выступать там", - сказал Дамс.

В ответ спикер Совфеда заметила, что конференция спикеров парламентов мира дает еще одну возможность откровенно обсудить с главой ПАСЕ вопросы, которые актуальны для обеих сторон.

"Начался новый политический сезон, впереди заключительная часть сессии ПАСЕ, а также европейская конференция глав парламентов в Афинах в октябре, про которую вы вспомнили. Нам очень важно провести сверку часов", - подчеркнула она.

Также Матвиенко поблагодарила Дамса за готовность сотрудничать с Федеральным собранием России и с Межпарламентской ассамблеей СНГ.