Международные резервы РФ снова обновили исторический максимум

На 1 сентября международные резервы России обновили исторический максимум, достигнув 618,181 миллиарда долларов. Об этом свидетельствуют данные ЦБ РФ.

За месяц резервы выросли на 17,178 миллиарда, то есть 2,9%. Сумма на 1 сентября стала рекордной, неделей ранее тоже был побит исторический максимум - тогда международные резервы составляли 615,6 миллиарда долларов. Год был начат с суммой 595,8 миллиарда долларов.

Международные резервы это высоколиквидные иностранные активы, которыми распоряжаются Центробанк и российское правительство. Они состоят из средств в иностранной валюте, монетарного золота, резервной позиции МВФ и специальных прав заимствования.

В конце августа Россия получила от Международного валютного фонда 18 миллиардов долларов в виде специальных прав заимствования (SDR) по программе антикризисного распределения средств фонда.