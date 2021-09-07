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07.09.2021 16:47
Рубрика: Экономика

Международные резервы РФ снова обновили исторический максимум

Текст: Евгения Думанская

На 1 сентября международные резервы России обновили исторический максимум, достигнув 618,181 миллиарда долларов. Об этом свидетельствуют данные ЦБ РФ.

Фото: Соцсети
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За месяц резервы выросли на 17,178 миллиарда, то есть 2,9%. Сумма на 1 сентября стала рекордной, неделей ранее тоже был побит исторический максимум - тогда международные резервы составляли 615,6 миллиарда долларов. Год был начат с суммой 595,8 миллиарда долларов.

Международные резервы это высоколиквидные иностранные активы, которыми распоряжаются Центробанк и российское правительство. Они состоят из средств в иностранной валюте, монетарного золота, резервной позиции МВФ и специальных прав заимствования.

В конце августа Россия получила от Международного валютного фонда 18 миллиардов долларов в виде специальных прав заимствования (SDR) по программе антикризисного распределения средств фонда.

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