Новости

В Мурманской области перевернулся катер: один человек погиб 23:19
Кувейт переработает 42 миллиона старых автомобильных шин 23:17
Ученые назвали главный эффект от употребления грецких орехов 23:07
Вышел трейлер триллера Netflix с Джейком Джилленхолом "Виновный" 23:00
Минфин не ждет негатива для госдолга из-за ужесточения кредитной политики США 22:58
В Индии раскрыли тайну загадочной инфекции 22:51
Александр Петров сыграет главную роль в новом российском сериале Netflix 22:46
Звезду "Глухаря" задержали за дебош в магазине из-за маски 22:37
Россия экспортировала рекордный объем зерна 22:22
Смолов открыл счет в матче Россия-Мальта 22:20
Красная или синяя? Вышли тизер новой "Матрицы" и кадры с Киану Ривзом 22:11
Собянин: Плановая медпомощь в пандемию сохраняется 21:57
Медведев вышел в полуфинал Открытого чемпионата США по теннису 21:56
Шотландия проведет референдум о независимости до конца 2023 года 21:54
Собянин: Москва готова к любому сценарию развития пандемии 21:42
В Минфине РФ рассказали, куда пойдут $18 млрд от МВФ 21:29
Собянин: Заболеваемость COVID-19 может вырасти осенью 21:28
Молодежная сборная России забила шесть мячей в ворота Мальты 21:21
Собянин: Новых ограничений из-за COVID-19 в Москве не планируется 21:05
Дмитрий Киселев заболел коронавирусом 21:02
В Хакасии потушили пожар, вспыхнувший у дома отшельницы Лыковой 20:44
Голикова рассказала, сколько россиян проводят отпуск вне своего региона 20:41
В Париже ограблен ювелирный магазин на 10 миллионов евро 20:35
Назван стартовый состав сборной России на матч с Мальтой 20:33
Сборная России по волейболу одержала третью подряд победу на ЧЕ по волейболу 20:09
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
...
16+
Саяно-Шушенская ГЭС начала принимать туристов
Саяно-Шушенская ГЭС начала принимать туристов
Верховный суд разъяснил, когда можно безнаказанно уезжать с места ДТП
Верховный суд разъяснил, когда можно безнаказанно уезжать с места ДТП
Задайте вопрос председателю ЦИК Элле Памфиловой
Задайте вопрос председателю ЦИК Элле Памфиловой
07.09.2021 22:58
Рубрика: Экономика

Минфин не ждет негатива для госдолга из-за ужесточения кредитной политики США

Текст: Евгения Думанская

Минфин не ожидает негативных последствий для госдолга страны при ужесточении денежно-кредитной политики Федеральной резервной системы (ФРС) США, рассказал замглавы российского финансового ведомства Тимур Максимов.

Минфин США начал принимать чрезвычайные меры из-за проблем с госдолгом

Он отметил, что ужесточение политики США изменит условия для всего мира: начнется переоценка активов, возможен рост ставок в развивающихся странах, к которым относится и Россия. Однако больших изменений на рынке ОФЗ не ожидается.

"Мы надеемся, что мы уже входим в такой плавный предсказуемый режим для нас, для рынка, для инвесторов, который позволяет выполнять все наши планы без каких-то потрясений", - сказал Максимов, добавив, что в этом году программа заимствования "скромнее", чем в прошлом, когда объемы были беспрецедентными.

Как рассказал замминистра в эфире телеканала "Россия-24", определенные колебания возможны, и это нормально, поскольку рынок каждый день подвергается тем или иным корректировкам.

В июле ФРС США в одиннадцатый раз сохранила базовую ставку на уровне 0-0,25% годовых. Очередное заседание состоится в конце сентября. Во время выступления в конце августа глава ведомства Джером Пауэлл не обозначил конкретных сроков сворачивания мер поддержки экономики США, но сказал, что выступает за сокращение объемов выкупа в этом году. Он добавил, что ситуацию осложняет значительный рост госпитализаций с коронавирусом в США и ухудшение положения на рынке труда в связи с этим фактором.

По данным Счетной палаты, российский госдолг превысил к 1 июля отметку в 20 триллионов рублей.

Экономика Финансы Долги и кредиты Экономика Финансы Валютный рынок В мире США Правительство Минфин

Главное сегодня

Собянин: Новых ограничений из-за COVID-19 в Москве не планируется
Стал известен полный состав нового правительства Афганистана
После убийства двух девочек в Кузбассе возбуждено дело о халатности
ФСБ назвала организаторов диверсии на газопроводе в Крыму
Мурашко рассказал о доле непривитых в числе госпитализаций с COVID-19
Как изменится жизнь россиян в сентябре. Главные законы
Зачем владельцы трехкомнатных квартир переделывают их в студии