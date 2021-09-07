Минфин не ждет негатива для госдолга из-за ужесточения кредитной политики США

Минфин не ожидает негативных последствий для госдолга страны при ужесточении денежно-кредитной политики Федеральной резервной системы (ФРС) США, рассказал замглавы российского финансового ведомства Тимур Максимов.

Он отметил, что ужесточение политики США изменит условия для всего мира: начнется переоценка активов, возможен рост ставок в развивающихся странах, к которым относится и Россия. Однако больших изменений на рынке ОФЗ не ожидается.

"Мы надеемся, что мы уже входим в такой плавный предсказуемый режим для нас, для рынка, для инвесторов, который позволяет выполнять все наши планы без каких-то потрясений", - сказал Максимов, добавив, что в этом году программа заимствования "скромнее", чем в прошлом, когда объемы были беспрецедентными.

Как рассказал замминистра в эфире телеканала "Россия-24", определенные колебания возможны, и это нормально, поскольку рынок каждый день подвергается тем или иным корректировкам.

В июле ФРС США в одиннадцатый раз сохранила базовую ставку на уровне 0-0,25% годовых. Очередное заседание состоится в конце сентября. Во время выступления в конце августа глава ведомства Джером Пауэлл не обозначил конкретных сроков сворачивания мер поддержки экономики США, но сказал, что выступает за сокращение объемов выкупа в этом году. Он добавил, что ситуацию осложняет значительный рост госпитализаций с коронавирусом в США и ухудшение положения на рынке труда в связи с этим фактором.

По данным Счетной палаты, российский госдолг превысил к 1 июля отметку в 20 триллионов рублей.