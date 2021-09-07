Назван простой способ снизить давление без лекарств

Низкоинтенсивные и кратковременные физические упражнения помогают снизить высокое кровяное давления и подходят для профилактики гипертонии. Об этом сообщает Daily Express со ссылкой на американских врачей.

По словам специалистов, тренировки следует выполнять регулярно на протяжении 12 минут.

"Они направлены на сокращение определенной мышцы или группы мышц и выполняются в одном положении без движения", - пояснили врачи.

В материале отмечается, что особую угрозу представляет рост кровяного давления без выраженных симптомов. Человек не осознает опасности, однако в это время у больного растет риск сердечно-сосудистых заболеваний.

Ранее ученые назвали продукты, которые положительно влияют на сердечно-сосудистую систему. Речь, в частности, идет о ягодах, яблоках, чае, вине и темном шоколаде.