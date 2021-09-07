Останки Каддафи передадут представителям его племени

Источник в службе безопасности ливийского города Сирт сообщил RT на арабском языке, что видные деятели города Мисурата проинформировали представителей племени аль-каддафа о передаче старейшинам останков покойного президента Ливии Муаммара Каддафи, убитого в 2011 году. О времени и месте передачи останков, как и об их перезахоронении, не сообщается. Известно, что после убийства Муаммара Каддафи, его сына Мутассима и министра обороны Ливии Абу Бакра Юниса Джабера в Сирте их останки были погребены в пустыне, а место захоронения оставалось в секрете, и о нем не были поставлены в известность члены семьи Каддафи и представители его племени.

Отметим, что в начале сентября влиятельный военный деятель города Мисурата Салах Бади выразил готовность раскрыть место захоронения Муаммара Каддафи в ответ на прошение старейшин о раскрытии останков официальных лиц бывшего ливийского режима, в рамках программы возмещения ущерба и примирения.

Между тем Президентский совет Ливии объявил в понедельник об освобождении директора информационного бюро покойного лидера Муаммара Каддафи Ахмеда Рамадана, который содержался более семи лет в тюрьме в столице Ливии Триполи, сообщает alarabiya.net. Ахмеда Рамадана называли правой рукой Каддафи, он был его личным секретарем и директором его информационного бюро с 1969 года до падения его режима. Это произошло через несколько часов после освобождения сына покойного лидера Ливийской Джамахирии Аль-Саади Муаммара Каддафи во исполнение судебного решения, вынесенного два года назад в сотрудничестве с прокуратурой Ливии. Последний сразу же вылетел в Турцию, где присоединился к своей семье. Ас-Саади Каддафи был заключен в тюрьму аль-Хадаба в Триполи после его экстрадиции из Нигера в 2014 году. Местные СМИ сообщили, что он был оправдан за преступления, связанные с восстанием 2011 года, в ходе которого был свергнут его отец, сообщает Associated Press.

У бывшего ливийского лидера было восемь детей. Один сын был убит вместе со своим отцом, а двое других погибли во время восстания 2011 года. Еще один был освобожден из тюрьмы в 2017 году и остается в Ливии, другой предположительно находится в тюрьме в Ливане, а остальные дети бежали в Алжир. Еще два сына, дочь и жена Каддафи получили убежище в Омане в 2012 году, уточняет AP.

Ожидается, что в рамках проекта примирения, курируемого Президентским советом Ливии, будет помилован директор разведки покойного лидера Муаммар Каддафи и один из его самых видных близких соратников Абдулла аль-Сенусси, который находится в тюрьме с 2011 года и испытывает серьезные проблемы со здоровьем.