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Задайте вопрос председателю ЦИК Элле Памфиловой
Задайте вопрос председателю ЦИК Элле Памфиловой
07.09.2021 10:34
Рубрика: Власть

Памфилова: "Карусели" на выборах уже невозможны

Текст: Галина Мисливская
Российская избирательная за последние годы сильно изменилась в сторону чистоты и прозрачности голосования, так называемые карусели сейчас невозможны, заявила председатель ЦИК России Элла Памфилова.
Фото: Евгений Биятов / РИА Новости Фото: Евгений Биятов / РИА Новости
Фото: Евгений Биятов / РИА Новости
Фото: Сергей Савостьянов/ТАСС
Задайте вопрос председателю ЦИК Элле Памфиловой

"Вы помните разговоры про "карусели"? А сейчас они невозможны! Нами сейчас вводится система тотального видеонаблюдения, несмотря на все истерики. И все вместе это привело к тому, что система стала одной из самых прозрачных в мире", - сказала она в интервью телеканалу "Санкт-Петербург".

Кроме того, идет кадровая работа в избиркомах. "Мы избавились от ряда одиозных составов комиссий в ряде регионов. Там, где творились форменные безобразия, мы их влияние практически минимизировали через кадровую политику, беспрецедентную цифровизацию, технологическое переоснащение", - отметила глава ЦИК.

Еще один фактор - применение цифровых технологий, например, QR-кодирования: оно позволяет вводить в систему ГАС "Выборы" данные протоколов участковых комиссий по коду, без возможности что-то дописать или исправить.

"Вот эта работа за все годы - с одной стороны, по технологическому переоснащению, с другой стороны, решение организационно-кадровых вопросов - привела к тому, что система стала беспрецедентно прозрачной", - резюмировала Памфилова.

Отметим, что одним из главных способов борьбы с "каруселями" стала отмена открепительных удостоверений, в первую очередь - на думских и президентских выборах. Сейчас сменить место голосования можно через систему "Мобильный избиратель", внеся свое имя в списки на удобном участке. Вернуться на свой по прописке можно, но комиссия не выдаст бюллетень, пока не убедится, что гражданин не получал его в другом месте.

На днях ЦИК презентовал систему защиты от двойного голосования. Суть ее в следующем: перед выдачей бюллетеня обезличенные данные каждого избирателя вносят в специальную базу, если таких данных в ней нет, то гражданин получает бланк и голосует. Если он записался на онлайн-голосование, то бумажный бюллетень не получит. Если подал заявление для голосования на участке не по месту жительства, система попросит проверить, не проголосовал ли он там.

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