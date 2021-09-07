Песков: Россия не готова признать биткоин официальной валютой

Биткоин не будет официальной валютой в России - приравнивание таких квази-валют к денежным инструментам вредит экономике. Об этом заявил, отвечая на вопросы журналистов, пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

"Однозначно, Россия не готова к таким шагам​​​. И пока нет ни малейшего повода для того, чтобы предпринимать такие шаги", - пояснил Песков, назвав биткоин квази-валютой.

"Де-факто приравнивание их к денежным инструментам, конечно, ничего, кроме вреда финансовой и экономической системе, принести не может", - оценил пресс-секретарь президента будущее квази-валют. "Если речь идет о полном признании в качестве платежного средства", - уточнил он.