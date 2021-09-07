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Премьеру "Венома 2" снова перенесли - уже в пятый раз

Новости
    07.09.2021, 09:15
Текст:   Богдан Бобров
Фото: kinopoisk.ru Фото: kinopoisk.ru
Фото: kinopoisk.ru

Sony в очередной раз перенесла премьеру фильма "Веном 2", только в этот раз на более ближнюю дату - с 15 на 1 октября. Об этом пишет Variety.

Фото: kinopoisk.ru
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Для картины это уже пятое изменение в графике выхода, изначально выход в прокат был запланирован на октябрь прошлого года, но пандемия внесла свои корректировки.

Предполагается, что лента стартует раньше на фоне кассовых успехов марвеловского "Шан-Чи".

Об изменении даты выхода "Венома 2" в России пока дополнительно не сообщалось, на официальном сайте проекта датой выхода по-прежнему значится 14 октября.

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