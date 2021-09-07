Премьеру "Венома 2" снова перенесли - уже в пятый раз

Sony в очередной раз перенесла премьеру фильма "Веном 2", только в этот раз на более ближнюю дату - с 15 на 1 октября. Об этом пишет Variety.

Для картины это уже пятое изменение в графике выхода, изначально выход в прокат был запланирован на октябрь прошлого года, но пандемия внесла свои корректировки.

Предполагается, что лента стартует раньше на фоне кассовых успехов марвеловского "Шан-Чи".

Об изменении даты выхода "Венома 2" в России пока дополнительно не сообщалось, на официальном сайте проекта датой выхода по-прежнему значится 14 октября.