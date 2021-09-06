Фильм "Шан-Чи и легенда десяти колец" возглавил прокат в РФ

Как и ожидалось, на минувшей неделе российский прокат возглавил кинокомикс Marvel "Шан-Чи и легенда десяти колец".

Наша рецензия - здесь.

По данным портала kinobusiness.com, супергеройская лента собрала 77,4 млн рублей в субботу и 169,7 млн рублей за первые три дня. Планируется ещё 68-70 миллионов рублей за воскресенье, что даст 238-240 миллионов рублей в премьерный уик-энд. Это очень хороший показатель для картины про малоизвестного персонажа.

На втором месте - третья часть подростковой мелодрамы "После" - 89,3 млн рублей за первые три дня.

Обзор - тут.

Далее - второй "Босс-молокосос", по предварительным данным, заработавший на прошлой неделе 87-88 млн, а общая касса мультфильма составила 797 млн.

Обзор - здесь.

Также в пятёрке - "Главный герой" и "Щенячий патруль в кино".

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