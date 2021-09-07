Приговор блогеру Эдварду Билу за ДТП на Садовом будет пересмотрен

"Мосгорсуд 22 сентября начнет рассмотрение апелляционной жалобы и апелляционного представления на приговор Пресненского районного суда г. Москвы от 14 июля 2021 года в отношении Биля Э.Ю., осужденного за совершение преступления "нарушение лицом, управляющим автомобилем, Правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью человека", - сообщили вчера в пресс-службе Мосгорсуда.

Молодой человек, напомним, на элитной иномарке Audi RS6 Avant разогнался на Садовом кольце до 115 км в час, не справился с управлением, выскочил на встречную полосу, где повредил несколько автомобилей. Наиболее серьезно пострадала девушка в Volkswagen Polo, на ее автомобиль пришелся основной удар иномарки блогера. Пострадавшая только недавно вышла из комы и до сих пор приходит в себя.

Видеоблогеру в итоге присудили 2 года ограничения свободы и на 3 года лишили права управления транспортными средствами. Приговором осужденному запрещено покидать место постоянного проживания в период с 20 часов до 8 часов утра, выезжать за пределы Москвы и Московской области, менять место постоянного жительства без уведомления контролирующего органа.