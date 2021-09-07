Приговор блогеру Эдварду Билу за ДТП на Садовом будет пересмотрен

Новости

В Париже ограблен ювелирный магазин на 10 миллионов евро 20:35
Стал известен стартовый состав сборной России на матч с Мальтой 20:33
Сборная России по волейболу одержала третью подряд победу на ЧЕ по волейболу 20:09
В Ростове скончался известный историк и археолог Владимир Кияшко 20:08
Стала известна дата презентации нового iPhone 20:04
Названы самые высокооплачиваемые профессии для самозанятых 20:02
Володин рассказал о строительстве инфекционной больницы в Саратове 19:59
В Хакасии вспыхнул пожар вблизи дома отшельницы Агафьи Лыковой 19:48
ВОЗ: Мир вышел на плато коронавируса 19:28
Курс биткоина резко упал 19:20
В США спорят о необходимости бустерных доз при вакцинации от COVID-19 19:16
Умер Нино Кастельнуово, сыгравший главную роль в "Шербурских зонтиках" 19:13
Собянин предложил обсудить с москвичами название новой станции МЦД на Комсомольской площади 18:57
Директор курской школы вырвал серьгу из уха ученика 18:52
Винер-Усманова прокомментировала снятие сборной Израиля с чемпионата мира 18:44
Анна Кузнецова выступила за пожизненное наказание для педофилов 18:43
В Петербурге прочтут имена погибших в блокаду 18:40
Джилл Байден вернется на работу с полным рабочим днем 18:39
ФАС снова оштрафовала Google за ненадлежащую рекламу 18:30
МИД: На объявлении правительства Афганистана будет представитель РФ 18:15
Захарова назвала фейком публикацию NYT о визите каталонских сепаратистов в РФ 17:59
На торги выставляется шляпа Наполеона 17:55
Нобелевский лауреат открывает в МФТИ научный центр 17:52
В Сербии увековечат память о русских добровольцах 17:46
Матвиенко предложила объединить под эгидой ВОЗ финансирование борьбы с инфекциями 17:39
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
...
16+
Саяно-Шушенская ГЭС начала принимать туристов
Саяно-Шушенская ГЭС начала принимать туристов
Верховный суд разъяснил, когда можно безнаказанно уезжать с места ДТП
Верховный суд разъяснил, когда можно безнаказанно уезжать с места ДТП
Задайте вопрос председателю ЦИК Элле Памфиловой
Задайте вопрос председателю ЦИК Элле Памфиловой
07.09.2021 20:32
Рубрика: Происшествия

Приговор блогеру Эдварду Билу за ДТП на Садовом будет пересмотрен

Текст: Иван Петров
Российская газета - Федеральный выпуск № 204(8555)
Приговор по резонансному уголовному делу о ДТП в Москве на Садовом кольце в отношении популярного видеоблогера Эдуарда Биля (в интернете известен как Эдвард Бил) не удовлетворил ни адвокатов осужденного, ни прокуроров. Обе стороны судебного процесса - и защита, и обвинение - обжаловали решение.

"Мосгорсуд 22 сентября начнет рассмотрение апелляционной жалобы и апелляционного представления на приговор Пресненского районного суда г. Москвы от 14 июля 2021 года в отношении Биля Э.Ю., осужденного за совершение преступления "нарушение лицом, управляющим автомобилем, Правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью человека", - сообщили вчера в пресс-службе Мосгорсуда.

Фото: Кадр из видео
Суд на пять суток арестовал водителя за примотанного к машине блогера

Молодой человек, напомним, на элитной иномарке Audi RS6 Avant разогнался на Садовом кольце до 115 км в час, не справился с управлением, выскочил на встречную полосу, где повредил несколько автомобилей. Наиболее серьезно пострадала девушка в Volkswagen Polo, на ее автомобиль пришелся основной удар иномарки блогера. Пострадавшая только недавно вышла из комы и до сих пор приходит в себя.

Видеоблогеру в итоге присудили 2 года ограничения свободы и на 3 года лишили права управления транспортными средствами. Приговором осужденному запрещено покидать место постоянного проживания в период с 20 часов до 8 часов утра, выезжать за пределы Москвы и Московской области, менять место постоянного жительства без уведомления контролирующего органа.

Происшествия Правосудие Суд

Главное сегодня

"Единая Россия" предложила отменить обязательный техосмотр
Стал известен полный состав нового правительства Афганистана
После убийства двух девочек в Кузбассе возбуждено дело о халатности
ФСБ назвала организаторов диверсии на газопроводе в Крыму
Мурашко рассказал о доле непривитых в числе госпитализаций с COVID-19
Мошенники ввели в оборот понятие "единого лицевого счета"
Видео: Поезд снес с путей грузовик с лопастью ветрогенератора