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07.09.2021 09:41
Рубрика: Экономика

Работодатели оценили уровень подготовки выпускников вузов

Текст: Александр Проценко
Подавляющее большинство - 93% работодателей хотя и нанимают молодых сотрудников, считают, что профессионализм выпускников 2021 года - средний или ниже среднего. Таковы результаты опроса, проведенного компанией HeadHunter, занимающейся онлайн-рекрутингом.
Фото: Владимир Песня/РИА Новости Фото: Владимир Песня/РИА Новости
Фото: Владимир Песня/РИА Новости

По степени нынешней востребованности молодых специалистов лидерами "антирейтинга" являются выпускники, получившие спортивные, художественные и даже естественно-научные специальности, а самыми необходимыми по-прежнему остаются технические профессии. Промежуточное положение занимают те, кто получил юридическую (15% заинтересованности), транспортную (14%) и гуманитарную (13%) специальности.

Фото: Рамиль Ситдиков/ РИА Новости
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Однако наниматели недовольны тем, насколько выпускники подготовлены. Основная часть компаний (93%) заявила, что уровень профессионализма окончивших в 2021 году вузы россиян - средний или ниже среднего. По мнению политиков и экспертов, новички смогут быстрее вливаться в трудовой процесс, если высшие учебные заведения и фирмы будут вместе определять, какие навыки нужны начинающим работникам. Но генеральный секретарь Союза профсоюзов России (СПР) Евгений Куликов заявил "Известиям", что "профессионалов в технической сфере не хватает, потому что новые технологии появляются быстрее, чем обновляются образовательные программы". А руководитель пресс-службы HeadHunter Александр Джабаров еще в 2020 году прогнозировал, что самыми востребованными скоро станут профессии, касающиеся технологий: биоинженер, биофармаколог, биоинформатик, проектировщик умной среды, специалист по робототехнике, специалист по кибербезопасности, специалист по альтернативной энергетике.

Меняются и представления о востребованности тех или иных профессий у россиян, не имеющих отношения к найму сотрудников. Наиболее перспективными все больше людей считают профессии, связанные с IT (42%) и медициной (29%). При этом 15% опрошенных указали, что самая востребованная отрасль - нанотехнологии, а 12% назвали такой областью технологии. 13% назвали самой многообещающей профессию инженера.

А на прошлой неделе премьер-министр РФ Михаил Мишустин подписал постановление о расширении перечня профессий и специальностей среднего профобразования, необходимых для модернизации и технологического развития экономики страны. В обновленный список добавили 55 специальностей и 35 профессий - в том числе в области робототехники, логистики, медицины, сельского хозяйства, строительства, туризма, в социальной сфере и сфере обслуживания. Лица, обучающиеся по этим направлениям, могут претендовать на стипендии правительства.

Экономика Работа Занятость Рынок труда

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