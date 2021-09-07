Ярославская медсестра ввела пациентам по пять доз вакцины от COVID-19

Медсестра одной из районных больниц Ярославской области 28 августа во время вакцинации от коронавирусной инфекции перепутала ампулы и ввела трем гражданам вакцину от коронавируса, превышающую норму.

По словам официального представителя департамента здравоохранения Ярославской области Ольги Силиной, этих людей сразу обследовал и проконсультировал главный специалист по вакцинопрофилактике депздрава.

- Они постоянно находились на телефонной связи с главным врачом больницы. Состояние этих граждан удовлетворительное, никаких побочных реакций у них не зафиксировано, - сообщила Ольга Силина.

В департаменте добавили, что за допущенную ошибку медсестра получила выговор и временно отстранена от работы. По данным ведомства, доза введенной вакцины превышала норму в пять раз.