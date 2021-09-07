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07.09.2021 15:27
Рубрика: Культура

Любимова заявила о бесполезности мошенничества с "Пушкинской картой"

Текст: Анна Скрипка

Министр культуры России Ольга Любимова призвала не пытаться потратить бонусы "Пушкинской карты" на цели, для которых она не предназначена.

Фото: Антон Мелентьев
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Она подчеркнула, что попытки как приобрести за бонусный счёт что угодно, кроме билетов в театры, так и "взломать" систему, потратив бонусы в условном буфете, ожидаемы. Однако на встрече с представителями общества "Знание" в Белгороде министр отметила, что все это может грозить потерей как минимум времени, а то и денег.

- Мы, конечно, мониторим даркнет и понимаем, что ссылки с призывом потратить три тысячи с "Пушкинской карты" на что угодно - будут, - отмечает она. - Но чтобы не стать жертвой таких мошенников, важно самим не стремиться мошенничать.

Ольга Любимова подчеркнула - алгоритм работы карты таков, что даже если технически жуликам с билетами на концерты или мероприятия спорного содержания удастся продать, это будут билеты на сутки.

- А дальше идет отмена платежа, бонусы возвращаются назад, - рассказала министр. - И неслучайно эта карта именная, без карты или смартфона никого не пустят в тот же театр. Поэтому нельзя и перепродать, отдать свои билеты. Поэтому самое главное, что мне хочется сказать: не тратьте время.

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