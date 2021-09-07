Любимова заявила о бесполезности мошенничества с "Пушкинской картой"

Министр культуры России Ольга Любимова призвала не пытаться потратить бонусы "Пушкинской карты" на цели, для которых она не предназначена.

Она подчеркнула, что попытки как приобрести за бонусный счёт что угодно, кроме билетов в театры, так и "взломать" систему, потратив бонусы в условном буфете, ожидаемы. Однако на встрече с представителями общества "Знание" в Белгороде министр отметила, что все это может грозить потерей как минимум времени, а то и денег.

- Мы, конечно, мониторим даркнет и понимаем, что ссылки с призывом потратить три тысячи с "Пушкинской карты" на что угодно - будут, - отмечает она. - Но чтобы не стать жертвой таких мошенников, важно самим не стремиться мошенничать.

Ольга Любимова подчеркнула - алгоритм работы карты таков, что даже если технически жуликам с билетами на концерты или мероприятия спорного содержания удастся продать, это будут билеты на сутки.

- А дальше идет отмена платежа, бонусы возвращаются назад, - рассказала министр. - И неслучайно эта карта именная, без карты или смартфона никого не пустят в тот же театр. Поэтому нельзя и перепродать, отдать свои билеты. Поэтому самое главное, что мне хочется сказать: не тратьте время.