На Брянщине построили школу за семь месяцев

В Навле Брянской области открыли новый корпус основной общеобразовательной школы. Примечательно, что построили ее благодаря экономии денег, которые получили за счет конкурсов и торгов при выполнении национального проекта "Образование". Правительство Брянской области смогло доказать столице, что сбереженные при строительстве в городе школы N 71 средства нужно оставить в областном бюджете.

Губернатор Александр Богомаз принял решение направить эти деньги на строительство нового корпуса школы в Навле. Учебное учреждение, в котором 131 ученическое место, построили всего за семь месяцев. Теперь здесь отказались от второй смены, а обучение ребят ведется в комфортных условиях. Есть спортивный зал, столовая, кабинеты оснащены интерактивным оборудованием. Заниматься в новом корпусе будут школьники, которые обучаются в первом - девятом классах. Их наставниками стали 12 педагогов.

Губернатор поздравил жителей райцентра Навля с началом нового учебного года:

- Здесь у нас двойной праздник. Сегодня каждый из вас переступит порог этой замечательной школы и вы войдете в историю как первые ученики, которые справляли новоселье. У каждого родителя есть самая большая мечта - гордиться своими детьми. Желаю, чтобы вы радовали своих родителей, бабушек, дедушек, чтобы они всегда гордились вами! Я хочу пожелать вам, чтобы вы стали достойными представителями нашей великой страны и нашего великого народа!

Сэкономленные деньги власти направили на строительство нового корпуса

Губернатор напомнил, что новая школа построена по программе президента Владимира Путина, принятой в 2016 году. Брянская область включилась в нее одной из первых. Уже в первый год в Брянске смогли достроить школу, которую начали возводить более 10 лет назад. За это время сдали уже 10 учебных заведений, сейчас строится школа на 1225 мест на улице Романа Брянского. Александр Богомаз раскрыл некоторые детали договоренностей:

- Мы начали строить в ноябре, и я под свою ответственность сказал министру, что если нам оставят сэкономленные при возведении школы "Перспектива" в Советском районе Брянска деньги - а это было почти 80 миллионов рублей, - то мы добавим свои средства и достроим навлинскую школу в этом году. Строители не подвели, хотя сложной работы было много.

Председатель Брянской областной думы Валентин Суббот пожелал ребятам выбрать правильные жизненные ориентиры:

- Любые знания, любой предмет в дальнейшем вам пригодятся. Учитесь, удивляйте своими познаниями родителей, педагогов, становитесь достойными гражданами России.

Главный федеральный инспектор по Брянской области Андрей Дьячук сказал, что школьное образование во многом объединяет страну и делает его граждан единым народом. Депутат Госдумы Николай Валуев был впечатлен работой строителей:

- Когда мы приезжали сюда, здесь был просто котлован, всего лишь большая яма, на месте которой сейчас высится эта замечательная новая полностью укомплектованная школа. Я уверен, этот дом запомнится каждому, кто проведет здесь школьные годы.

Председатель родительского комитета Светлана Бьядовская призналась, что счастливы многие жители Навли:

- С какой любовью и заботой здесь все сделано!

Символический ключ от школы вручили ученику первого класса Ярославу Сафонову и директору Елене Шакиной, которая провела для гостей первую экскурсию.