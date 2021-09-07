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07.09.2021 09:01
Рубрика: Общество

Плазма ревакцинированных "Спутником Лайт" будет использоваться для донации

Текст: Любовь Проценко
Теперь в отделения переливания крови для донаций антиковидной плазмы приглашаются не только доноры, переболевшие коронавирусной инфекцией или вакцинированные "Спутником V", но и доноры после ревакцинации препаратом "Спутник Лайт".
Фото: Евгений Одиноков / РИА Новости Фото: Евгений Одиноков / РИА Новости
Фото: Евгений Одиноков / РИА Новости

Их плазма будет также применяться для лечения пациентов с COVID-19 в стационарах. Об этом сообщила заммэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова. Она рассказала:

Врач рассказала, кому нельзя быть донором

"Мы начали применять плазму с антителами к коронавирусу, полученную от доноров после ревакцинации "Спутником Лайт". Ранее ее заготавливали только от доноров после перенесенного заболевания или вакцинации препаратом "Спутник V". Стать донором иммунной плазмы возможно в течение 6 месяцев после прививки - именно в таком случае можно рассчитывать на необходимый уровень вируснейтрализующих антител. При ревакцинации "Спутником Лайт", которая рекомендована спустя полгода после первичной, уровень этих антител снова повышается, благодаря чему плазма от таких доноров считается не менее эффективной. При этом, если человек был ревакцинирован препаратом "Спутник V", то он также может стать донором плазмы спустя 30 дней после получения второго компонента вакцины".

Как показало исследование, проведенное в Москве, введение плазмы пациентам с COVID-19 от доноров, имеющих антитела к коронавирусу, позволяет в 1,5 раза быстрее заблокировать распространение вируса в организме. А плазма от вакцинированных доноров на 70% чаще имеет высокий титр вируснейтрализующих антител, чем плазма от переболевших.

Переливание плазмы с антителами к коронавирусу больным со средней тяжестью течения заболевания доказало свою эффективность и было включено в клинические рекомендации как один из элементов комплексной терапии. При своевременном назначении плазмы вероятность ухудшения состояния пациента и его перевода на ИВЛ снижается почти в 2 раза, а вероятность избежать летального исхода увеличивается на 19%.

За донации плазмы с антителами к коронавирусу донорам полагаются выплаты по пять тысяч рублей, а также компенсация на питание - 1235 рублей. При безвозмездной сдаче плазмы донацию могут засчитать в количество, необходимое для получения статуса "Почетный донор Москвы" или "Почетный донор России".

Фото: Сергей Михеев/РГ
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К донациям приглашаются граждане РФ (либо законно проживающие в России не менее 1 года) в возрасте от 18 до 55 лет без хронических заболеваний, имеющие отрицательные тесты на ВИЧ, гепатиты В и С.

Для желающих стать донорами плазмы после вакцинации "Спутником V", повторной вакцинации "Спутником Лайт" или перенесенной коронавирусной инфекции работает специальная горячая линия +7 (495) 870-45-16 (ежедневно с 9:00 до 19:00). Более подробная информация - на сайте Департамента здравоохранения Москвы.

Повторную вакцинацию рекомендуют проходить всем через шесть месяцев после получения первого компонента вакцины. Пройти повторную вакцинацию однокомпонентной вакциной "Спутник Лайт" или двухкомпонентной "Спутник V" можно бесплатно во всех прививочных центрах Москвы. Адреса и график работы пунктов перечислены на странице портала mos.ru.

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