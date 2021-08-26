Новости

Российские волейболистки проиграли Сербии на ЧЕ 00:57
Исследование подтвердило, что "Спутник V" формирует длительный иммунитет 00:26
В Гидрометцентре пообещали мощное потепление до 32 градусов 00:06
В Испании обрушился трехэтажный жилой дом 25.08.2021
В Днепропетровской области русский язык лишили статуса регионального 25.08.2021
Исследование: Защита после вакцинации "Спутником V" растет постепенно 25.08.2021
Слуцкий назвал поддержавшие отмену лимита на легионеров в РПЛ клубы 25.08.2021
Сергей Кравцов: Вакцинация учителей - добровольная процедура 25.08.2021
Более 100 тысяч человек в Вооруженных силах прошли ревакцинацию 25.08.2021
Закачка газа в подземные хранилища Европы идет опережающими темпами 25.08.2021
Вознаграждение за информацию о сбежавшем из истринского ИВС повысили до 1,5 млн 25.08.2021
Кравцов: Федеральных рекомендаций для учителей по ношению масок нет 25.08.2021
В Вене началась встреча Лаврова и канцлера Австрии Курца 25.08.2021
Посол РФ: Из Афганистана эвакуированы более 360 афганцев с гражданством России 25.08.2021
Путин и премьер Пакистана обсудили возможности межафганского диалога 25.08.2021
Гол Войнова принес победу "Динамо" над ЦСКА в Кубке мэра Москвы по хоккею 25.08.2021
Минздрав советует ограничить использование кондиционеров из-за COVID-19 25.08.2021
В Nord Stream 2 AG прокомментировали решение суда ФРГ по "Северному потоку-2" 25.08.2021
С набережной Петербурга убрали корабль со стриптизершами 25.08.2021
Ушел из жизни заслуженный артист России Лаврентий Сорокин 25.08.2021
На Украине на еврейском кладбище устроили велопарк 25.08.2021
В Болгарии подполковника НСО будут судить за заказное убийство 25.08.2021
Захарова прокомментировала невыдачу визы США чемпионке Ласицкене 25.08.2021
Товарооборот между ДФО и Таиландом составил $36,8 млн с начала года 25.08.2021
Росстат зафиксировал подорожание бензина за неделю в рознице на 15 копеек 25.08.2021
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
...
16+
Минздрав обновил рекомендации по вакцинации от коронавируса
Минздрав обновил рекомендации по вакцинации от коронавируса
Ожидает ли рынок автотоплива перенастройка из-за роста цен на АЗС
Ожидает ли рынок автотоплива перенастройка из-за роста цен на АЗС
С 1 сентября рассчитывать больничный будут по-новому
С 1 сентября рассчитывать больничный будут по-новому
26.08.2021 00:26
Рубрика: Общество

Исследование подтвердило, что "Спутник V" формирует длительный иммунитет

Текст: Ирина Невинная
Защита организма против новых штаммов коронавируса, содержащих мутации, позволяющие избегать защитного иммунитета, увеличивается в течение шести месяцев после вакцинации. Все это время продолжается процесс созревания нейтрализующих антител и увеличения их нейтрализующей эффективности. К такому выводу пришла группа ученых и медиков в Аргентине, продолжающих изучать поствакцинальный иммунитет у людей, привитых "Спутником V".

О результатах нового исследования российского препарата против коронавируса "Спутник V" в Аргентине объявил РФПИ.

Фото: РФПИ и Центр имени Гамалеи
Исследование: Защита после вакцинации "Спутником V" растет постепенно

Авторы исследования отмечают: "Наблюдения дают основания полагать, что защита организма против новых штаммов коронавируса, содержащих мутации, позволяющие избегать защитного иммунитета, увеличивается в течение 6 месяцев после вакцинации в результате продолжающегося процесса созревания нейтрализующих антител и увеличения их нейтрализующей эффективности".

Отмечается, что был проведён длительный анализ формирования антител и их вируснейтрализующей способности против штаммов Альфа, Бета, Гамма и Дельта, а также штамма Лямбда у добровольцев на протяжении до 6 месяцев после вакцинации "Спутником V" в Аргентине. Для исследования были взяты 1,8 тыс. образцов сыворотки крови в период с января по август 2021 года.

Значительное увеличение (P <0,001) индекса нейтрализующей способности (NPI) наблюдалось после 120 дней по сравнению со значениями, наблюдаемыми в течение 42 дней после вакцинации.

"В настоящее время многие страны находятся в поиске вакцины, которая может защитить здоровье на длительный срок. В этой связи исследование, проведенное специалистами в Аргентине, имеет крайне важное значение для демонстрации формирования более длительного иммунитета к коронавирусу российской вакциной "Спутник V", - подчеркивают в РФПИ.

Общество Здоровье Вакцинация от коронавируса

Главное сегодня

Самолеты Минобороны доставили в Таджикистан и Киргизию эвакуированных из Кабула
В Nord Stream 2 AG прокомментировали решение суда ФРГ по "Северному потоку-2"
Захарова: Консульства РФ в США продолжают выдавать визы в полном объеме
Анализ ДНК задержанного в Тюмени совпал со следами с места убийства девочки
В России появится единый центр учета переводов ставок букмекеров
Мужчины получили право на общение с внебрачными детьми
Как избежать катастрофического для людей изменения климата на планете