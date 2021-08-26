Исследование подтвердило, что "Спутник V" формирует длительный иммунитет

Защита организма против новых штаммов коронавируса, содержащих мутации, позволяющие избегать защитного иммунитета, увеличивается в течение шести месяцев после вакцинации. Все это время продолжается процесс созревания нейтрализующих антител и увеличения их нейтрализующей эффективности. К такому выводу пришла группа ученых и медиков в Аргентине, продолжающих изучать поствакцинальный иммунитет у людей, привитых "Спутником V".

О результатах нового исследования российского препарата против коронавируса "Спутник V" в Аргентине объявил РФПИ.

Авторы исследования отмечают: "Наблюдения дают основания полагать, что защита организма против новых штаммов коронавируса, содержащих мутации, позволяющие избегать защитного иммунитета, увеличивается в течение 6 месяцев после вакцинации в результате продолжающегося процесса созревания нейтрализующих антител и увеличения их нейтрализующей эффективности".

Отмечается, что был проведён длительный анализ формирования антител и их вируснейтрализующей способности против штаммов Альфа, Бета, Гамма и Дельта, а также штамма Лямбда у добровольцев на протяжении до 6 месяцев после вакцинации "Спутником V" в Аргентине. Для исследования были взяты 1,8 тыс. образцов сыворотки крови в период с января по август 2021 года.

Значительное увеличение (P <0,001) индекса нейтрализующей способности (NPI) наблюдалось после 120 дней по сравнению со значениями, наблюдаемыми в течение 42 дней после вакцинации.

"В настоящее время многие страны находятся в поиске вакцины, которая может защитить здоровье на длительный срок. В этой связи исследование, проведенное специалистами в Аргентине, имеет крайне важное значение для демонстрации формирования более длительного иммунитета к коронавирусу российской вакциной "Спутник V", - подчеркивают в РФПИ.