Собянин: Заболеваемость COVID-19 может вырасти осенью

Рост числа заболевших коронавирусной инфекцией в Москве возможен осенью и зимой, сообщил мэр города Сергей Собянин.

Он рассказал, что сейчас много людей возвращаются из отпусков, а параллельно вступает в силу сезон простуд. Плюс недавно начался учебный год, ожидаемо стало больше контактов. "Обычно в это время идет рост заболеваемости. Возможно, что такое будет, - сказал Собянин радио "Комсомольская правда". - Но сейчас мы не видим какого-то резкого роста".

В прошлом году, заметил мэр, пик заболеваемости ковидом в Москве пришелся на декабрь. Как будет в этот раз, точно сказать никто не берется, сообщает сайт KP.Ru. "Много москвичей переболело, большое количество людей сделало прививку. Так что есть большой запас прочности, - отметил Собянин. - Главное, чтобы не появились новые штаммы, более заразные, более активные, чем предыдущие".