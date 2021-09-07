Собянин: Новых ограничений из-за COVID-19 в Москве не планируется

Новые ограничения из-за коронавируса в Москве вводить в ближайшее время не собираются. Об этом сообщил мэр города Сергей Собянин.

"Нужно использовать все возможности, чтобы город развивался, жил нормальной жизнью, чтобы не закрывались предприятия, организации, чтобы люди не теряли свою заработную плату и не теряли оптимизма", - заявил он в интервью "Комсомольской правде".

По словам Собянина, делать прогнозы относительно ситуации с ковидом сейчас проблематично, но город готов к любым сценариям. В частности, закрывать резервные госпитали в Москве пока не планируется, сообщает сайт KP.Ru.