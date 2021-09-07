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07.09.2021 20:57
Рубрика: Общество

В Ярославле возложили цветы к мемориалам погибшей команде "Локомотив"

Текст: Элина Труханова (Яославль)

В Ярославской области прошли памятные мероприятия, посвященных погибшей в авиакатастрофе хоккейной команде "Локомотив".

Фото: Александр Барденцев/ТАСС
Все матчи КХЛ 7 сентября начнутся с минуты молчания в память о "Локомотиве"

- Ребят нет с нами, но они навсегда останутся живыми в нашей памяти. В наших силах продолжать развивать традиции, которые они заложили, прививать мальчишкам любовь к хоккею, ставшему для многих жителей области не просто спортом, но неотъемлемой частью жизни. Уверен, что нынешние игроки "Локомотива", выходя на лед, ощущают особое чувство ответственности - быть достойными легендарной команды. И в каждой новой победе всегда есть дань памяти всем ушедшим от нас в тот черный день, - написал на своей странице в соцсети губернатор региона Дмитрий Миронов.

В Успенском кафедральном соборе была отслужена литургия по погибшим при крушении самолета Як-42 7 сентября 2011 года. Затем траурные мероприятия прошли у мемориал на Леонтьевском кладбище, у памятника "Хоккейное братство" возле спорткомплекса "Арена-2000. Локомотив" и на территории мемориального комплекса в Туношне.

В 19:30 в "Арене" с минуты молчания начался матч между ярославским "Локомотивом" и минским "Динамо".

Самолет с хоккеистами и тренерским штабом ХК "Локомотив" разбился 7 сентября 2011 года при взлете из ярославского аэропорта Туношна. Жертвами трагедии стали 44 человека: 37 пассажиров и 7 членов экипажа. В катастрофе выжил только бортинженер Александр Сизов.

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