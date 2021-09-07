Жителя ЕАО, прокатившего на капоте полицейского, осудили на восемь лет

К восьми годам лишения свободы в исправительной колонии строгого режима приговорили 37-летнего жителя Биробиджана, который 14 января прокатил на капоте своей машины полицейского.

Напомним, что лишенный прав водитель ехал по городу в нетрезвом виде. Его пытались остановить сотрудники ДПС, но нарушитель проигнорировал требование, наехал на одного из правоохранителей, а после протащил его на капоте несколько десятков метров. Он также повредил служебные машины полицейских.

"В результате пострадали три госавтоинспектора, которым причинены телесные повреждения различной степени тяжести", - сообщили в пресс-службе прокуратуры Еврейской автономной области.

Как оказалось, фигурант дела ранее неоднократно привлекался к уголовной ответственности. Последнее тюремное заключение он закончил отбывать в 2018 году, а незадолго до происшествия его задерживали за управление автомобилем в состоянии алкогольного опьянения.

В ходе следствия и на суде обвиняемый свою вину не признал и рассказывал ложную версию событий. Однако ее опровергли доказательства, предоставленные государственным обвинением. В результате мужчину признали виновным в совершении преступлений, предусмотренных статьей 264.1 УК РФ (нарушение правил дорожного движения лицом, подвергнутым административному наказанию) и частью 2 статьи 318 УК РФ (применение насилия, опасного для здоровья, в отношении представителя власти, в связи с исполнением им своих должностных обязанностей).

По решению суда от также на три года лишен права управления автомобилем.