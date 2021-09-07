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07.09.2021 15:46
Рубрика: Происшествия

МВД оценило ущерб от деятельности Finiko в 250 миллионов рублей

Текст: Олег Платонов (Казань)

Сумма ущерба от деятельности компании Finiko превысила 250 миллионов рублей. Об этом сообщила официальный представитель МВД РФ Ирина Волк.

Фото: Максим Богодвид/ РИА Новости
Суд заочно арестовал троих сооснователей пирамиды Finiko

По данным ведомства, на данный момент в правоохранительные органы поступило более 2600 заявлений от пострадавших вкладчиков на общую сумму свыше 250 миллионов рублей. Пострадали вкладчики из Москвы, Санкт-Петербурга, Краснодарского, Красноярского и Приморского краев, Тюменской, Самарской, Новосибирской, Челябинской, Иркутской областей, а также из Республики Казахстан и Венгрии. Суммы ущерба варьируются от ста тысяч до 81 миллиона рублей

Ранее, в Казани был задержан так называемый "вице-президент" финеансовой пирамиды Finiko Ильгиз Шакиров, который являлся личным помощником основателя компании Кирилла Доронина.

По версии следствия, подозреваемый, используя сайт фирмы, принимал у граждан криптовалюту и агитировал их вкладывать деньги в сомнительную схему. Это подтвердили многочисленные свидетели, потерпевшие, изъятые документы, а так же видеоролики выступлений, которые можно найти в открытом доступе. МВД разыскивает еще троих ближайших партнеров основателя пирамиды.

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