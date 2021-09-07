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07.09.2021 19:59
Рубрика: Власть

Володин рассказал о строительстве инфекционной больницы в Саратове

Текст: Галина Мисливская

Новая инфекционная больница в Саратове решит проблемы с лечением такого рода заболеваний, считает спикер Госдумы Вячеслав Володин, представляющий регион в нижней палате парламента. Во вторник он посетил место строительства вместе с главой правительства РФ Михаилом Мишустиным.

Фото: Сергей Куксин/РГ
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"В области специализированной инфекционной больницы нет. Отделение взрослое в городской больнице - вот и все возможности. Детская больница морально устарела и находится практически в густонаселенном районе города. По всем требованиям она должна быть вынесена из жилой зоны", - рассказал Володин премьеру. "Поэтому строительство больницы решает все проблемы. Если говорить именно о технологиях, то, наверное, это будет самое высокотехнологичное медицинское учреждение в области", - подчеркнул он.

Новый стационар находится на окраине города, но у медиков не должно быть проблем с тем, как быстро добраться до работы. "Строительство областной инфекционной больницы сопровождается строительством служебного жилья. 20% врачей и среднего медицинского персонала будут обеспечены жильем, причем недалеко. С учетом всех ограничений за 10-15 минут можно будет сюда добраться", - рассказал Вячеслав Володин.

Новая областная инфекционная больница в Саратове рассчитана на 400 мест, она должна открыться до конца этого года. В медучреждении будет пять взрослых и шесть детских отделений, в том числе - стационар для пациентов с коронавирусом.

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