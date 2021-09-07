Анатолий Быков признан виновным в организации убийства своих соратников

Бывший владелец Красноярского алюминиевого завода Анатолий Быков получил 13 лет колонии за преступление, совершенное 27 лет назад. Приговор вынес Свердловский суд Красноярска, рассматривавший это громкое дело с января текущего года.

В минувшую пятницу, 3 сентября, свой вердикт по этому делу вынесли присяжные. Их привлекли по просьбе самого обвиняемого. Адвокаты фигуранта прогнозировали, что "судьи из народа" вынесут их подзащитному оправдательный приговор. Однако суд присяжных признал Быкова виновным и не заслуживающим снисхождения.

- С учетом такого вердикта присяжных заседателей приговором суда города Быков признан виновным в организации убийства. Ему назначено наказание в виде 13 лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии общего режима, - сообщила пресс-служба Следственного комитета РФ.

При этом гособвинитель просил для Быкова 14 лет и 11 месяцев - практически максимальный срок по вмененной ему статье УК РСФСР "Организация убийства двух лиц".

Судом и следствием установлено, что летом 1994 года Анатолий Быков пошел на организацию убийства двух красноярцев из своего ближайшего окружения. Их он заподозрил в покушении на себя - 18 июня 1994 года вблизи здания концертно-танцевального зала на Предмостной площади Красноярска рядом с машиной Быкова взорвалась бомба.

Адвокаты прогнозировали, что "судьи из народа" вынесут их подзащитному оправдательный приговор. Однако суд присяжных признал Быкова виновным

Действительно ли соратники Быкова пытались убить его или кто-то другой, не уточняется. Но Быков был уверен, что именно они, поэтому заказал их другому криминальному авторитету - Владимиру Татаренкову. Тот, кстати, недавно вышел на свободу после длительного заключения. На показаниях Татаренкова, к слову, во многом и строилось обвинение в отношении Быкова.

- Ранее он не давал показаний о причастности Быкова к совершению данного убийства, поскольку сам не признавал вину в его совершении, пытаясь таким образом уйти от ответственности, - поясняют следователи.

Быков вину не признал.

Стоит отметить, что в отношении Анатолия Быкова сейчас расследуются еще 4 уголовных дела, из которых самым нетяжким является уклонение от уплаты налогов в особо крупном размере (около 60 млн рублей). Также бывшего депутата краевого Заксобрания обвиняют в подстрекательстве к совершению убийства по найму, подстрекательстве к покушению на совершение убийства двух лиц и организации преступного сообщества. Только по последней статье УК предусматривается наказание до 20 лет колонии.

По версии следствия, около 15 лет назад осужденный задумал убить бизнесмена из Красноярска, сделал своему знакомому предложение, и тот согласился выполнить заказ за 50 тысяч долларов. Позже Быков решил расквитаться еще с одним предпринимателем и дал киллеру новое задание. Одна попытка убийства провалилась. Вторая привела к смерти жертвы. В начале года в обеспечение ущерба суд арестовал имущество Быкова на сумму 81 миллион рублей.

Анатолий Быков родился в 1960 году в Иркутской области. До 1991 года работал учителем физкультуры в городе Назарово Иркутской области. Затем занялся бизнесом и в 1993-2000 годах являлся владельцем контрольного пакета акций Красноярского алюминиевого завода (КрАЗ). В 1998-2000 годах был председателем совета директоров этого предприятия. В 1997-2016 годах был депутатом Заксобрания Красноярского края. В 1998-2000 годах являлся президентом Федерации бокса России.

СМИ неоднократно писали, что Анатолий Быков был одним из главарей организованной преступности в Красноярском крае, занимался рэкетом. Дважды судим. В 2002 году суд приговорил его к шести с половиной годам лишения свободы условно за организацию попытки покушения на красноярского лидера преступной группировки Вилора (Павла) Струганова по прозвищу Паша Цветомузыка.

В 2003 году Красноярский краевой суд признал Быкова причастным к убийству в 1996 году назаровского предпринимателя Олега Губина, приговорил к году лишения свободы, но освободил его в зале суда по амнистии.