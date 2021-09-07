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07.09.2021 19:08
Рубрика: Происшествия

Мужчина, убивший школьниц в Кузбассе, сидел за изнасилование

Текст: Юлия Потапова ("Российская газета", Кемеровская область)
Российская газета - Федеральный выпуск № 204(8555)
Во вторник в кузбасском городе Киселевске полицейские задержали подозреваемого в убийстве двух десятилетних школьниц.

Эти девочки учились в одном классе. Утром шестого сентября они как обычно пошли в школу, а вот домой так и не вернулись. Родственники подняли тревогу и ближе к ночи обратились в полицию. Расследование уголовного дела, возбужденного по статье об убийстве двух малолетних детей (дело возбудили сразу же, по факту безвестного исчезновения) взял под личный контроль председатель СК РФ Александр Бастрыкин.

Фото: СК РФ
После убийства двух девочек в Кузбассе возбуждено дело о халатности

В поисках несовершеннолетних участвовал весь личный состав киселевской полиции. Распространять ориентировку и прочесывать местность правоохранителям помогали десятки волонтеров. В итоге тела школьниц с признаками насильственной смерти обнаружили во вторник. На причастность к чудовищному преступлению начали проверять всех, имеющих судимость за преступления сексуального характера. Пока шла поисковая операция, в соцсетях появилось видео с камеры наблюдения одного из городских магазинов. Мужчина средних лет, судя по опубликованным кадрам, рассчитывается за товар и покидает торговую точку вместе с двумя школьницами.

Когда 41-летнего жителя города Мыски задержали, он утверждал, что всего лишь угостил девочек газировкой и семечками. Потом они якобы покормили голубей и разошлись в разные стороны. Но позже задержанный признался, что изнасиловал и задушил своих жертв. Показал он и место преступления - заброшенный частный дом. По некоторым сведениям, там нашли удавку...

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