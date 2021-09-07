Опубликовано видео с подозреваемым в убийстве девочек в Кузбассе

Опубликованы видеокадры первого допроса подозреваемого в убийстве двух киселевских школьниц.

Мужчина, отвечая на вопрос человека за кадром, говорит, что просто угостил школьниц. По его словам, девочки попросили семечек, и он купил их, а еще газировки. После этого дети якобы пошли домой.

Тела десятилетних одноклассниц с признаками насильственной смерти были обнаружены сегодня в одном из заброшенных домов Киселевска. В изнасиловании и убийстве сознался ранее судимый за насильственные действия сексуального характера 41-летний житель города Мыски.

Расследование уголовного дела по статье об убийстве двух малолетних детей, которое взял под личный контроль председатель СК РФ Александр Бастрыкин, продолжается. Проводятся следственные действия для установления полной картины преступления и выяснения его мотивов.

Как писала "РГ", школьницы пропали накануне. Они ушли в школу, но так и не появились на уроках.