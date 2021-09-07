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07.09.2021 11:41
Рубрика: Происшествия

В Кузбассе две пропавшие школьницы найдены убитыми

Текст: Юлия Потапова (Кемерово)

Двух десятилетних девочек, которые накануне безвестно исчезли в кузбасском Киселевске, обнаружили сегодня мертвыми. Как сообщили в СК по Кемеровской области, подозреваемый задержан.

Фото: Максим Слуцкий/ТАСС
Подозреваемый в убийстве школьницы в Тюмени мог участвовать в ее поисках

Одноклассницы ушли утром 6 сентября в школу, но домой с занятий не вернулись. Родители девочек обратились в органы внутренних дел. Весь личный состав киселевской полиции был поднят по тревоге. Следственные органы возбудили уголовное дело по статье "Убийство". Расследование взял под личный контроль председатель СК России Александр Бастрыкин.

Помощь в поисках несовершеннолетних оказывали горожане - десятки местных жителей собрались на площади перед ДК. Люди расклеивали листовки с ориентировкой, прочесывали заброшенные здания и лесопосадки.

Свидетели видели девочек в компании мужчины, который покупал им сладости. Подозреваемого в убийстве школьниц задержали, он дал признательные показания и показал место, где совершил преступление - там были найдены тела погибших. Мужчина ранее уже отбывал срок за совершение насильственных действий.

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