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07.09.2021 20:13
Рубрика: Происшествия

Названа возможная причина пожара у дома отшельницы Агафьи Лыковой

Причиной пожара, который вспыхнул на территории природного заповедника "Хакасский" у дома отшельницы Агафьи Лыковой, могло стать неосторожное обращение с огнем. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник в экстренных службах.

Фото: iStock
В Хакасии вспыхнул пожар вблизи дома отшельницы Агафьи Лыковой

Ранее сообщалось, что в заповеднике загорелись хозяйственные постройки, расположенные недалеко от дома отшельницы. Точная площадь пожара не сообщалась. Как уточняет РИА Новости со ссылкой на представителя экстренных служб, загорелся сарай, принадлежащий Лыковой. Постройка находится на удалении от дома, угрозы жилому зданию нет. Сама отшельница не пострадала. Сейчас с ней на заимке находятся три человека.

Как уточнили в региональном МЧС, информация о ЧП к ним поступила, пожарные выдвинулись к месту возгорания. Также готовится вертолет, однако решения о вылете пока нет. Местность, где возник пожар, труднодоступная. Туда можно быстро добраться либо по реке, либо по воздуху.

В регионах Происшествия ЧП Пожары Филиалы РГ Восточная Сибирь СФО Хакасия

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