Суд в Красноярске приговорил бизнесмена Быкова к 13 годам колонии

Сегодня суд Свердловского района Красноярска огласил вердикт по делу бизнесмена и экс-депутата Законодательного собрания региона Анатолия Быкова, обвиненного в организации двойного убийства. Предпринимателя приговорили к 13 годам лишения свободы, сообщила представитель суда.

Напомним, накануне прокуратура запросила для Быкова 14 лет 11 месяцев лишения свободы в колонии общего режима. Сегодняшний приговор надзорное ведомство обжаловать не намерено, передает РИА Новости.

Ранее, 31 августа, коллегия присяжных заседателей признала Быкова виновным и не заслуживающим снисхождения.

Быкову предъявлены обвинения и в ряде других преступлений. Среди них - уклонение от уплаты налогов (речь идет о 60 миллионах рублей).

Анатолий Быков отрицает причастность к преступлениям.