В Хакасии вспыхнул пожар вблизи дома отшельницы Агафьи Лыковой

На территории заповедника "Хакасский" вспыхнул пожар. Как сообщает ТАСС со ссылкой на источник в экстренных службах, возгорание возникло недалеко от дома отшельницы Агафьи Лыковой.

По словам собеседника агентства, огнем охвачены хозяйственные постройки, расположенные на отдалении от дома отшельницы. Огонь быстро распространяется.

Точная площадь возгорания не уточняется. Известно, что сама отшельница не пострадала. С ней сейчас на заимке находятся три человека.

Агафья Лыкова - единственная живая представительница семьи староверов, которые были обнаружены геологами в 1978 году в Западных Саянах. Она живет одна в тайге, периодически ей помогают добровольцы. В марте Агафья переехала в новый дом, который был построен на территории заповедника "Хакасский".