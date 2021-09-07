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07.09.2021 19:48
Рубрика: Происшествия

В Хакасии вспыхнул пожар вблизи дома отшельницы Агафьи Лыковой

На территории заповедника "Хакасский" вспыхнул пожар. Как сообщает ТАСС со ссылкой на источник в экстренных службах, возгорание возникло недалеко от дома отшельницы Агафьи Лыковой.

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По словам собеседника агентства, огнем охвачены хозяйственные постройки, расположенные на отдалении от дома отшельницы. Огонь быстро распространяется.

Точная площадь возгорания не уточняется. Известно, что сама отшельница не пострадала. С ней сейчас на заимке находятся три человека.

Агафья Лыкова - единственная живая представительница семьи староверов, которые были обнаружены геологами в 1978 году в Западных Саянах. Она живет одна в тайге, периодически ей помогают добровольцы. В марте Агафья переехала в новый дом, который был построен на территории заповедника "Хакасский".

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