В Кузбассе возбудили уголовное дело после исчезновения двух школьниц

Уголовное дело по факту безвестного исчезновения двух десятилетних школьниц возбуждено в кузбасском городе Киселевске.

Как писала "РГ", девочки-одноклассницы ушли накануне рано утром в школу, но домой не вернулись. Ночью родители школьниц обратились в правоохранительные органы. На место незамедлительно выехала следственная группа в составе специалистов по расследованию особо важных дел и следователей-криминалистов. Они устанавливают и отрабатывают круг общения исчезнувших девочек, проверяют адреса их знакомых, одноклассников и близких родственников.

- Выполняется комплекс мероприятий, необходимых для того, чтобы выяснить местонахождение девочек, а также обстоятельства их исчезновения. Расследование уголовного дела контролирует руководство следственного управления СК России по Кемеровской области - Кузбассу, - рассказали в пресс-службе ведомства.