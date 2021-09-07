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07.09.2021 09:13
Рубрика: Происшествия

В Кузбассе возбудили уголовное дело после исчезновения двух школьниц

Текст: Юлия Потапова (Кемерово)

Уголовное дело по факту безвестного исчезновения двух десятилетних школьниц возбуждено в кузбасском городе Киселевске.

Фото: Максим Слуцкий/ТАСС
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Как писала "РГ", девочки-одноклассницы ушли накануне рано утром в школу, но домой не вернулись. Ночью родители школьниц обратились в правоохранительные органы. На место незамедлительно выехала следственная группа в составе специалистов по расследованию особо важных дел и следователей-криминалистов. Они устанавливают и отрабатывают круг общения исчезнувших девочек, проверяют адреса их знакомых, одноклассников и близких родственников.

- Выполняется комплекс мероприятий, необходимых для того, чтобы выяснить местонахождение девочек, а также обстоятельства их исчезновения. Расследование уголовного дела контролирует руководство следственного управления СК России по Кемеровской области - Кузбассу, - рассказали в пресс-службе ведомства.

В регионах Происшествия Правосудие Следствие Филиалы РГ Сибирь СФО Кемеровская область

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