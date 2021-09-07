Врач назвал два способа распознать у себя шейный остеохондроз

Известный врач-реабилитолог, кандидат медицинских наук Александр Шишонин рассказал, как в домашних условиях определить есть у вас остеохондроз шейного отдела позвоночника или нет.

По словам доктора, шея - это одна из важнейших частей нашего организма.

- Я бы сказал даже, шея - всему голова! Фактически, это дорога жизни нашего тела. Почему? Потому что шея соединяет тело и центр управления (голову) между собой, - объясняет Шишонин. - Если сообщение между одной и другой частями организма нарушается, то система приходит в дисбаланс.

Реабилитолог поделился простыми тестами, при помощи которых каждый может самостоятельно определить наличие или отсутствие дегенеративно-дистрофических изменений в шее.

Тест №1. Представьте, что вы за рулем автомобиля и вам надо сдать назад. По правилам, необходимо положить руку на соседнее сидение, повернуть голову и посмотреть назад. Если шея не дает вам повернуться - значит, у вас есть остеохондроз.

Тест №2. "Синдром капюшона". Когда возникает необходимость повернуть голову, вы вынуждены поворачиваться всем корпусом. Например, вам необходимо развернуться всем телом, чтобы посмотреть вбок, когда вы переходите дорогу. Иначе не получается - как будто на голове надет мешающий обзору капюшон.

На шейный остеохондроз также могут указывать такие симптомы, как головные боли, головокружения, повышение внутричерепного давления, тошнота, гипертонические кризы, нестабильное артериальное давление, нарушение объема движения, хруст, боли в руках.

- Что такое шейный радикулит? В шее семь позвонков. Если проблема возникла в нижней части шеи (седьмой, шестой, пятый позвонки), то боль из-за зажима нервов будет отдавать в руку, - рассказывает доктор Шишонин. - Если в середине шеи (четвертый - третий позвонок), то появляется ощущение кома в горле, трудности с глотанием. Может блокироваться диафрагмальный нерв, который поднимает дыхательную мышцу - диафрагму. Начинаются проблемы с дыханием. Как будто воздуха не хватает. Многие думают, что это осложнение после инфекционных заболеваний. А на самом деле это остеохондроз. Первый и второй шейный позвонок блокируют затылочный нерв, начинаются головные боли.

Основная причина шейного остеохондроза - недостаток движения шейного отдела и ослабление глубоких мышц и связок. Поэтому доктор советует не забывать о гимнастике и как следует прорабатывать мышцы грудного и шейного отделов.