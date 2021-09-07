Врач назвал два способа распознать у себя шейный остеохондроз

Новости

В России не выявлено случаев заражения штаммом "мю" 14:33
Матвиенко назвала заявления о нелегитимности думских выборов вмешательством в дела РФ 14:28
Онлайн-трансляция отборочного матча ЧМ-2022 Россия - Мальта 14:20
В Театре Вахтангова поставят памятник Лановому, Этушу и Яковлеву 14:15
Матвиенко встретилась с главой ПАСЕ Дамсом 13:55
В Турции в 2021 году отдохнут около 4,5 млн российских туристов 13:51
АТОР: Туры по России на Новый год к зиме подорожают на 35% 13:42
Все матчи КХЛ 7 сентября начнутся с минуты молчания в память о "Локомотиве" 13:14
Сборная Израиля по художественной гимнастике снялась с чемпионата мира 13:11
Песков рассказал про риски масштабной приватизации 13:07
Песков: Россия пока не принимала решений о признании талибов 13:06
В Уфе 102-летняя пенсионерка вылечилась от COVID-19 13:06
Во Франции пройдет общенациональное прощание с Жан-Полем Бельмондо 13:04
Песков: Россия не готова признать биткоин официальной валютой 13:03
ЦИК: Онлайн-голосование в России может работать по принципу конструктора 13:03
Михаил Мишустин прибыл с рабочей поездкой в Саратов 12:59
Депутат призвал вернуть смертную казнь для педофилов после трагедии в Кузбассе 12:57
Президент Бразилии запретил соцсетям удалять не понравившийся им контент 12:46
Названы регионы-лидеры по цифровизации госуслуг 12:45
Опубликовано видео с подозреваемым в убийстве девочек в Кузбассе 12:45
АТОР: На курортах России летом 2021 года отдохнули около 20 млн туристов 12:31
Собянин: В День города проезд по МЦК будет бесплатным 12:31
ЦИК запускает тренировку онлайн-голосования 12:25
В Индии при починке лифта нашли человека, умершего в кабине 24 года назад 12:24
Искусственный интеллект дописал Десятую симфонию Бетховена 12:15
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
...
16+
Саяно-Шушенская ГЭС начала принимать туристов
Саяно-Шушенская ГЭС начала принимать туристов
Верховный суд разъяснил, когда можно безнаказанно уезжать с места ДТП
Верховный суд разъяснил, когда можно безнаказанно уезжать с места ДТП
Задайте вопрос председателю ЦИК Элле Памфиловой
Задайте вопрос председателю ЦИК Элле Памфиловой
07.09.2021 13:08
Рубрика: Общество

Врач назвал два способа распознать у себя шейный остеохондроз

Текст: Наталья Граф (Омск)
Известный врач-реабилитолог, кандидат медицинских наук Александр Шишонин рассказал, как в домашних условиях определить есть у вас остеохондроз шейного отдела позвоночника или нет.

По словам доктора, шея - это одна из важнейших частей нашего организма.

Фото: Из архива Александра Шишонина
Как мы с доктором Шишониным победили гипертонию

- Я бы сказал даже, шея - всему голова! Фактически, это дорога жизни нашего тела. Почему? Потому что шея соединяет тело и центр управления (голову) между собой, - объясняет Шишонин. - Если сообщение между одной и другой частями организма нарушается, то система приходит в дисбаланс.

Реабилитолог поделился простыми тестами, при помощи которых каждый может самостоятельно определить наличие или отсутствие дегенеративно-дистрофических изменений в шее.

Тест №1. Представьте, что вы за рулем автомобиля и вам надо сдать назад. По правилам, необходимо положить руку на соседнее сидение, повернуть голову и посмотреть назад. Если шея не дает вам повернуться - значит, у вас есть остеохондроз.

Тест №2. "Синдром капюшона". Когда возникает необходимость повернуть голову, вы вынуждены поворачиваться всем корпусом. Например, вам необходимо развернуться всем телом, чтобы посмотреть вбок, когда вы переходите дорогу. Иначе не получается - как будто на голове надет мешающий обзору капюшон.

На шейный остеохондроз также могут указывать такие симптомы, как головные боли, головокружения, повышение внутричерепного давления, тошнота, гипертонические кризы, нестабильное артериальное давление, нарушение объема движения, хруст, боли в руках.

Фото: iStock
Невролог рассказал, почему у женщин образуется "холка" на шее

- Что такое шейный радикулит? В шее семь позвонков. Если проблема возникла в нижней части шеи (седьмой, шестой, пятый позвонки), то боль из-за зажима нервов будет отдавать в руку, - рассказывает доктор Шишонин. - Если в середине шеи (четвертый - третий позвонок), то появляется ощущение кома в горле, трудности с глотанием. Может блокироваться диафрагмальный нерв, который поднимает дыхательную мышцу - диафрагму. Начинаются проблемы с дыханием. Как будто воздуха не хватает. Многие думают, что это осложнение после инфекционных заболеваний. А на самом деле это остеохондроз. Первый и второй шейный позвонок блокируют затылочный нерв, начинаются головные боли.

Основная причина шейного остеохондроза - недостаток движения шейного отдела и ослабление глубоких мышц и связок. Поэтому доктор советует не забывать о гимнастике и как следует прорабатывать мышцы грудного и шейного отделов.

В регионах Общество Здоровье Филиалы РГ Сибирь СФО Омская область Омск

Главное сегодня

Песков рассказал про риски масштабной приватизации
Песков: Россия не готова признать биткоин официальной валютой
Опубликовано видео с подозреваемым в убийстве девочек в Кузбассе
За сутки в России подтверждено 17 425 случаев COVID-19 в 85 регионах
Собянин: В День города проезд по МЦК будет бесплатным
Журнал "Родина" проводит открытый урок Истории
Вопрос читателям: Как пандемия сказалась на питании белорусов и россиян