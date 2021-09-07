В Петербурге открылся Институт истории обороны и блокады Ленинграда

Накануне 80-летия начала блокады в Санкт-Петербурге открылся Институт истории обороны и блокады Ленинграда.

В Смольном отмечают, что поручение создать такой институт дал на встрече с ветеранами президент Владимир Путин. Новая структура является подразделением Государственного мемориального музея обороны и блокады Ленинграда. Институт призван усилить исследовательскую работу, которая здесь велась. Здесь будут работать ведущие профильные историки города.

На церемонии открытия института был заключен меморандум о сотрудничестве между Санкт-Петербургским институтом истории РАН и Музеем блокады. Таким образом заложена основа для совместной работы по созданию научно-практической базы в изучении всего, что связано с Ленинградской блокадой. Речь идет о военных операциях, работе предприятий, школ, больниц, научных и культурных учреждений и жизнь ленинградцев в осажденном городе.

В ближайших планах - создание большого цифрового архива, проведение различных конференций. Предусмотрена образовательная программа для школьников и студентов.