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07.09.2021 20:14
Рубрика: Происшествия

ФСБ: Взрыв в Крыму организовала украинская разведка

Текст: Иван Егоров
Российская газета - Федеральный выпуск № 204(8555)
ФСБ России назвала исполнителей и заказчиков диверсии по подрыву газопровода 23 августа в районе крымского поселка Перевальное.

На кадрах оперативного видео один из задержанных, Асан Ахтемов, рассказал, что задание и инструкции по взрыву газопровода в крымском селе Перевальное он получил во время поездки в Херсон. Там на конспиративной квартире куратор по имени Сергей показал ему и его племяннику Азизу взрывное устройство.
Опубликовано видео задержания ФСБ четырех игиловцев в Ингушетии

"Сергей объяснил, что это кумулятивный заряд, который должен пробить газовую трубу, и показал, как его активировать", - рассказал старший Ахтемов. По его словам, взрывное устройство прислали в Крым в июле внутри сыра. "Сыр я выбросил, а бомбу спрятал в хлебнице в гараже", - продолжил задержанный. Через две недели они вдвоем с племянником отправились на задание. На месте они выкопали небольшую ямку рядом с трубой, заложили туда взрывное устройство и активировали его. Сам взрыв произошел через несколько часов. Кураторы позвонили Ахтемовым и сказали, что "все прошло удачно и что нужно удалить все переписку".

Диверсия была санкционирована начальником ГУР МО Украины Кириллом Будановым

Как сообщили корреспонденту "РГ" в Центре общественных связей ФСБ России, оперативно-разыскными действиями и следствием установлено, что диверсия организована территориальным подразделением Главного управления разведки (ГУР) министерства обороны Украины в Херсоне. Речь идет о так называемой оперативной службе "Таврия" с участием запрещенной в России организации "Меджлис крымско-татарского народа" ("Меджлис").

Как отметили в ЦОС, 4 сентября сотрудники ФСБ задержали жителей Крыма - посредника диверсии - заместителя председателя "Меджлиса" Наримана Джелялова, а также непосредственных исполнителей диверсии Асана и Азиза Ахтемовых. За совершение диверсии военная разведка Украины обещала им заплатить около 2000 долларов США. По данным ФСБ, организаторами диверсии являются Риза Ягьяев-Велиулаев, агент ГУР, сбежавший из Крыма после сорванной террористической акции в августе 2016 года, а также его кураторы - сотрудник военной разведки Украины Максим Мартынюк и его непосредственный начальник, руководитель оперативной службы "Таврия" Виктор Зелинский. Как подчеркнули в ФСБ, диверсия была санкционирована начальником ГУР МО Украины Кириллом Будановым - участником неудачной акции в 2016 году, в ходе которой им был убит сотрудник ФСБ.

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