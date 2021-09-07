Глава Крыма назвал главного заказчика подрыва газопровода

Глава Крыма Сергей Аксенов прокомментировал задержание спецслужбами группы диверсантов, которые совершили подрыв газопровода в селе Перевальное 23 августа 2021 года. По его мнению, главная инициатива подготовки таких терактов исходит прежде всего от главы украинского государства.

- Я хочу поблагодарить за профессиональную работу сотрудников управления ФСБ по Республике Крым, - сказал Аксенов. - Мы другого не ожидали: уверены были, что всех раскроют и поймают. Как всегда понятно, что происходит: артист готовит террористов. Но глава украинского государства другой тактики не имеет - только пробует путем жертв, насилия и террора запугать крымчан. Но тактика такая не пройдет. У нас сил достаточно, и ответ будет дан всем - и троим суд уже избрал меру пресечения. Будем разоблачать эту группу дальше. Но уже понятно, что все делалось по указанию сотрудников украинских спецслужб и под руководством американцев, без которых бы, понятно, не обошлось.

По мнению Аксенова, правоохранительная система Республики Крым готова к отражению любых атак и купированию любых угроз. А всех сочувствующих террористам и оказывающих давление на общественное мнение под маркой "защиты прав человека" ждет жесткая реакция властей.

Напомним, накануне Киевский районный суд Симферополя принял решение об аресте трех подозреваемых в умышленном повреждении газопровода в селе Перевальное. Они заключены под стражу до 4 ноября 2021 года. В числе заключенных - зампредседателя запрещенного в РФ крымскотатарского меджлиса Нариман Джелялов, которому инкриминируют пособничество в подготовке к диверсии.

В Центре общественных связей ФСБ России уточнили, что диверсию организовало терподразделение Главного управления разведки (ГУР) министерства обороны Украины в Херсоне. Для этого была использована так называемая оперативная служба "Таврия" при участии запрещенного в России меджлиса крымскотатарского народа. В июне исполнители выезжали в Херсон, где сотрудники ГУР обучили их взрывному делу. За совершение диверсии военная разведка Украины обещала им заплатить около 2000 долларов США. Диверсионную вылазку планировалось приурочить ко Дню независимости Украины.