На Каспии катер с туристами из Санкт-Петербурга снова потерял ход

Находящийся в прибрежной зоне Каспийского моря катер с туристами из Санкт-Петербурга снова потерял ход. На борту прогулочного судна находятся семь человек, в том числе трое маленьких детей.

Как сообщает пресс-служба пограничного управления ФСБ России по Калмыкии и Астраханской области, для транспортировки терпящего бедствия у острова Тюлений катера из Дагестана вышел спасательный буксир.

Пограничники на катере "Мангуст" сопровождают дрейфующее судно и готовы прийти на помощь туристам.

Напомним, что 6 сентября прогулочный катер "Корвет-750А", который шел в Махачкалу, потерпел аварию у острова Тюлений и потерял связь. Найти его удалось в ходе масштабной операции МЧС и ФСБ.