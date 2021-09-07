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07.09.2021 13:32
Рубрика: Происшествия

На Каспии катер с туристами из Санкт-Петербурга снова потерял ход

Текст: Николай Грищенко

Находящийся в прибрежной зоне Каспийского моря катер с туристами из Санкт-Петербурга снова потерял ход. На борту прогулочного судна находятся семь человек, в том числе трое маленьких детей.

МЧС намерено завершить строительство спасательных центров в Арктике к 2025 году

Как сообщает пресс-служба пограничного управления ФСБ России по Калмыкии и Астраханской области, для транспортировки терпящего бедствия у острова Тюлений катера из Дагестана вышел спасательный буксир.

Пограничники на катере "Мангуст" сопровождают дрейфующее судно и готовы прийти на помощь туристам.

Напомним, что 6 сентября прогулочный катер "Корвет-750А", который шел в Махачкалу, потерпел аварию у острова Тюлений и потерял связь. Найти его удалось в ходе масштабной операции МЧС и ФСБ.

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