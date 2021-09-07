В городе Волжском нашли на чем сэкономить и улучшить экологию

На четырех объектах водоканала в городе Волжском Волгоградской области за лето появились солнечные электростанции. В месяц они вырабатывают 3600 киловатт, что позволяет предприятию сэкономить около 50 тысяч рублей. Причем, как отмечают специалисты, пока речь идет лишь об экспериментальном использовании энергии солнца. Но после того как все данные будут собраны и проанализированы, солнечных панелей на коммунальных объектах станет гораздо больше, а значит, и экономический эффект вырастет многократно.

- Это наши первые шаги в стратегии создания города с нулевым внешним энергопотреблением. Энергия солнца уже работает на благо волжан. Но мы используем ее без аккумуляторных батарей. Из-за своей дороговизны и небольшого жизненного цикла они снижают рентабельность солнечной генерации, а из-за неэкологичного процесса их производства и утилизации наносят еще и вред окружающей среде. Причем на примере водоканала уже стало ясно, что альтернативную энергию выгоднее использовать для собственных нужд, а не сбрасывать ее в сеть. Такой подход позволяет экономить примерно три рубля с киловатта, - рассказывает глава города Игорь Воронин.

Впрочем, в Волжском энергия солнца применяется уже не только в коммунальном хозяйстве. Малый и средний бизнес, например, открывает павильоны с солнечными панелями. По словам директора волжского "Водоканала" Юрия Орлова, перед предприятием не стоит задача полностью перейти на солнечную энергию. Да это и невозможно. Перекачка воды на большие расстояния и ее очистка - слишком энергозатратный процесс. К тому же водоканал работает круглосуточно, а с солнечных станций без аккумуляторов энергия поступает только днем. Однако даже экспериментальная солнечная генерация оказалась хорошим подспорьем.

- Например, на канализационных очистных сооружениях поселка Краснооктябрьский, где действует 20-киловаттная солнечная станция, энергии солнца хватает, чтобы приводить в действие установленный там насос мощностью 17 киловатт. А вообще мы рассчитали, что наши солнечные станции окупятся за пять лет. При этом гарантийный срок службы солнечных коллекторов - десять лет, а срок их эксплуатации - около 25 лет. А ведь технологии будут развиваться, и значит, появятся более эффективные солнечные панели, которые смогут вырабатывать больше энергии на меньшей площади, - отмечает Юрий Орлов.

При этом специалисты отмечают, что, несмотря на популярность солнечных батарей, КПД все-таки гораздо выше у солнечных коллекторов, в которых солнце греет воду. Это позволяет сэкономить немало ресурсов на отоплении и подаче горячей воды. В Волжском насчитывается 1630 жилых зданий, и если на каждом из них установить солнечный коллектор, удалось бы снизить расход топлива местных тепловых станций, работающих на газе и мазуте, на 20 процентов. Это значительно уменьшило бы и углеводородный след. Поэтому в Волжском планируется ввести в правила застройки строительство домов с обязательными солнечными коллекторами на крышах.

Энергия Солнца уже применяется в городе на установках полива. Солнечные батареи вырабатывают электричество для насосов, качающих воду из скважины, вода поднимается на высоту три-пять метров. Этого достаточно, чтобы вечером вода пошла самотеком по системе труб к городским газонам и аллеям.

Кроме того, ученые волжского филиала Московского энергетического института ищут способы рационально использовать тепловую энергию крупных промышленных предприятий, которые выбрасывают в атмосферу десятки и сотни гигакалорий. Для этого ученые предлагают перевести часть котельных, расположенных у водохранилища, на тепловые насосы, которые позволят "снимать" тепловую энергию с воды. Еще одним перспективным направлением здесь считают биоресурсы. Сейчас, например, специалисты изучают возможность использования ила не только в качестве эффективного удобрения, но и для получения энергии. Например, брикетами из него можно топить котельные как углем.

Комментарий

Константин Ильковский, д.э.н., профессор кафедры возобновляемых источников энергии Госуниверситета нефти и газа имени И.М. Губкина:

- Технология использования солнечных электростанций на различных хозяйственных объектах, которая используется в городе Волжский, известна не первый год. Поэтому ее сложно назвать новацией. На мой взгляд, для водоканала дало бы больший эффект использование солнечных панелей на водной поверхности. СЭС на воде открывают новые возможности. К тому же имеют ряд преимуществ по сравнению с наземными солнечными электростанциями. Главный их плюс - экономия пространства, они практически не занимают места на земле и больше вырабатывают электроэнергии. Такие электростанции активно эксплуатируют в Японии и Китае. А вот в России пока только один пример установки СЭС - на Нижне-Бурейской ГЭС .