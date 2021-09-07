В Севастополе оштрафуют прикуривших от Вечного огня подростков

В Севастополе подростков, прикуривавших сигареты от Вечного огня мемориального комплекса в честь 100-летия окончания Гражданской войны, накажут судебным штрафом. А уголовное дело в отношении 16-летних девушки и юноши, раскаявшихся в содеянном, будет прекращено. Об этом сообщила пресс-служба Главного следственного управления СК по РК и Севастополю.

Напомним, 30 августа по поручению председателя СК России Александра Бастрыкина было возбуждено уголовное дело по факту осквернения молодыми людьми мемориального комплекса в Карантинной бухте, посвященного 100-летию окончания Гражданской войны 1917-1922 годов. Это произошло после публикации видеозаписи в соцсетях, на которой двое подростков прикуривают сигареты от Вечного огня, а их спутница снимает этот поступок на смартфон.

Видеоролик квалифицировали по части 2 статьи 214 УК РФ (вандализм). СК и МВД оперативно установили личности злоумышленников. Ими оказались жители Севастополя - два студента колледжа и ученик 11 класса одной из школ города. Они признали, что совершили свой необдуманный проступок в состоянии алкогольного опьянения.

- Во время следствия несовершеннолетние полностью признали свою вину, - пояснили в пресс-службе ГСУ. - Вместе с законными представителями они обратились в департамент городского хозяйства Севастополя с просьбой загладить причиненный ущерб. Им поручили заняться уборкой мемориального комплекса и прилегающей территории. Юноши и девушка еще раз принесли свои искренние извинения за совершенный проступок.

В итоге материалы направлены в Ленинский районный суд Севастополя. Но наказание за глупую выходку не будет строгим: следователи ходатайствовали о прекращении уголовного дела и назначении подозреваемым наказания уголовно-правового характера в виде судебного штрафа.