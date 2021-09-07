В суд направлено дело о матери, избивавшей приемных детей в отеле Сочи

Новости

Умер Нино Кастельнуово, сыгравший главную роль в "Шербурских зонтиках" 19:13
Собянин предложил обсудить с москвичами название новой станции МЦД на Комсомольской площади 18:57
Директор курской школы вырвал серьгу из уха ученика 18:52
Винер-Усманова прокомментировала снятие сборной Израиля с чемпионата мира 18:44
Анна Кузнецова выступила за пожизненное наказание для педофилов 18:43
В Петербурге прочтут имена погибших в блокаду 18:40
Джилл Байден вернется на работу с полным рабочим днем 18:39
ФАС снова оштрафовала Google за ненадлежащую рекламу 18:30
МИД: На объявлении правительства Афганистана будет представитель РФ 18:15
Захарова назвала фейком публикацию NYT о визите каталонских сепаратистов в РФ 17:59
На торги выставляется шляпа Наполеона 17:55
Нобелевский лауреат открывает в МФТИ научный центр 17:52
В Сербии увековечат память о русских добровольцах 17:46
Матвиенко предложила объединить под эгидой ВОЗ финансирование борьбы с инфекциями 17:39
Мурашко рассказал о ситуации с вакцинами от COVID-19 в регионах 17:36
Вратарь Крицюк рассказал о переходе в "Зенит" 17:34
Более 19 тысяч приложений для Android раскрывают данные пользователей 17:33
Минстрой модернизирует учет сертификатов на получение жилья 17:25
Расселл подписал контракт с командой Mercedes 17:10
Россия не будет принимать участия в министерской встрече по Афганистану 17:00
Международные резервы РФ снова обновили исторический максимум 16:47
Прокуроры начали формировать сводный план проверок бизнеса на 2022 год 16:44
Мурашко: Молодежь и беременные стали попадать в группу риска по COVID-19 16:35
Мурашко рассказал о доле непривитых в числе госпитализаций с COVID-19 16:30
В Москве открыли памятник молодому Достоевскому 16:23
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
...
16+
Саяно-Шушенская ГЭС начала принимать туристов
Саяно-Шушенская ГЭС начала принимать туристов
Верховный суд разъяснил, когда можно безнаказанно уезжать с места ДТП
Верховный суд разъяснил, когда можно безнаказанно уезжать с места ДТП
Задайте вопрос председателю ЦИК Элле Памфиловой
Задайте вопрос председателю ЦИК Элле Памфиловой
07.09.2021 18:49
Рубрика: Происшествия

В суд направлено дело о матери, избивавшей приемных детей в отеле Сочи

Текст: Михаил Сухарев (Краснодарский край)

Прокуратура Москвы направила в суд резонансное уголовное дело против жительницы столицы, которая связывала и била двух приемных 10-летних девочек-близняшек. Как сообщили в пресс-службе ведомства, женщину обвиняют в истязании несовершеннолетних и ненадлежащим исполнением обязанностей по воспитанию.

В Подмосковье арестована санитарка, избивавшая пожилых подопечных

- Установлено, что обвиняемая, являясь опекуном двоих несовершеннолетних детей-инвалидов, в период с 7 декабря 2020 года по 6 мая 2021 года, систематически причиняла своим подопечным 10-летним девочкам физические и психические страдания, - говорится в сообщении столичной прокуратуры.

И у себя дома в Москве, и на отдыхе в Сочи, обвиняемая регулярно била детей и связывала их, когда отлучалась по своим делам. Девочек случайно обнаружила горничная в сочинском отеле. Когда уборщица вошла в номер, то увидела детей связанными и сразу сообщила в полицию и охране.

Сейчас обвиняемая заключена под стражу и ждет суда. По части 2 статьи 117 УК РФ "Истязание двух или более несовершеннолетних" женщине может грозить от трех до семи лет лишения свободы.

Как ранее сообщала "РГ", в отеле в Сочи горничная обнаружила связанных пакетами детей в одном из номеров. Позднее стало известно, что детские крики слышали и постояльцы.

В регионах Происшествия Правосудие Следствие Филиалы РГ Кубань. Северный Кавказ ЮФО Краснодарский край

Главное сегодня

"Единая Россия" предлагает отменить обязательный техосмотр
Стал известен полный состав нового правительства Афганистана
После убийства двух девочек в Кузбассе возбуждено дело о халатности
ФСБ назвала организаторов диверсии на газопроводе в Крыму
Мурашко рассказал о доле непривитых в числе госпитализаций с COVID-19
Мошенники ввели в оборот понятие "единого лицевого счета"
Видео: Поезд снес с путей грузовик с лопастью ветрогенератора