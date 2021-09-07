В суд направлено дело о матери, избивавшей приемных детей в отеле Сочи

Прокуратура Москвы направила в суд резонансное уголовное дело против жительницы столицы, которая связывала и била двух приемных 10-летних девочек-близняшек. Как сообщили в пресс-службе ведомства, женщину обвиняют в истязании несовершеннолетних и ненадлежащим исполнением обязанностей по воспитанию.

- Установлено, что обвиняемая, являясь опекуном двоих несовершеннолетних детей-инвалидов, в период с 7 декабря 2020 года по 6 мая 2021 года, систематически причиняла своим подопечным 10-летним девочкам физические и психические страдания, - говорится в сообщении столичной прокуратуры.

И у себя дома в Москве, и на отдыхе в Сочи, обвиняемая регулярно била детей и связывала их, когда отлучалась по своим делам. Девочек случайно обнаружила горничная в сочинском отеле. Когда уборщица вошла в номер, то увидела детей связанными и сразу сообщила в полицию и охране.

Сейчас обвиняемая заключена под стражу и ждет суда. По части 2 статьи 117 УК РФ "Истязание двух или более несовершеннолетних" женщине может грозить от трех до семи лет лишения свободы.

Как ранее сообщала "РГ", в отеле в Сочи горничная обнаружила связанных пакетами детей в одном из номеров. Позднее стало известно, что детские крики слышали и постояльцы.