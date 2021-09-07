Самый мощный ураган сезона несет тепло в центральную Россию

Потепление на европейскую территорию России несет самый мощный ураган нынешнего сезона "Ида".

После "атаки" на США он долгое время господствовал в акватории Атлантического океана, а сегодня уже в ранге обычного циклона приблизился к западным берегам Скандинавии. Об этом сообщается на сайте "Метеовести".

Теплый фронт этого циклона уже накрыл столичный регион. В Москве и области значительно потеплело, но пока пасмурно и возможны кратковременные дожди. Однако уже завтра, по оценкам синоптиков, ситуация изменится, так как экс-ураган "Ида" окажется над Кольским полуостровом, развернет ветры над центральной частью европейской России на западные румбы и откроет дорогу еще более теплому воздуху.

Как ранее рассказала "Российской газете" заведующая лабораторией Гидрометцентра России Людмила Паршина, 8 сентября в столичном регионе будет уже 15-17 тепла, 9 сентября - плюс 18-20 градусов. Правда при этом погода будет довольно ветреной. Как поясняет Паршина, это будет происходить из-за перепадов атмосферного давления.

10 сентября ветер стихнет и ожидается до плюс 20-ти. 11 сентября на градус больше. А вот в следующую субботу, по предварительным расчетам, воздух может прогреться до плюс 24 градусов, что уже соответствует погоде августа.