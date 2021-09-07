Сколько зарабатывают создатели футбольных симуляторов

Осенью игровые студии выпускают новые серии спортивных симуляторов - выходят новые части таких серий, как FIFA (футбол), F1 (гонки) и NHL (хоккей). За 2021 финансовый год их компании-издателю - Electronic Arts - удалось заработать 1,62 млрд долларов только на встроенных покупках в футбольном симуляторе, а всего издатель заработал 5,6 млрд долларов.

"Далеко не все спортивные симуляторы настолько успешны, как серия FIFA, - объясняет Георгий Ядвидчук, редактор медиапроекта о видеоиграх PLAYER ONE (MY.GAMES). - Не стоит сравнивать игры по Формуле 1 и хоккейные игры с футбольными (самым популярным спортом в мире). У Electronic Arts здесь уникальная позиция - компания работает со всеми мировыми звездами и двигает свой продукт в массы.

Поэтому FIFA - главная игра для гостей, семейных посиделок и просто для одиночного времяпрепровождения. Игровой режим Ultimate Team получает столько выручки за счет детской мечты, которая живет в каждом из нас. Кто-то хочет иметь в составе Дель Пьеро, кто-то мечтает поиграть сочетанием Месси - Роналду - Мбаппе, а кто-то видит в команде таких икон, как Зидан и Кантона. FIFA позволяет воплотить любую мечту, поэтому люди играют. И если им очень нравится, они за это платят. Вот так все просто".

По словам Ильи Овчаренко, экс-главы игрового направления ВГТРК, Electronic Arts удалось создать формулу, по которой каждый год геймеры приносят компании миллиард долларов. "EA зарабатывает благодаря совершенно уникальному режиму Ultimate Team, которого нет у других разработчиков игр. "Для открытия новых игроков люди вынуждены покупать так называемые "паки", в которых содержатся новые карточки футболистов. Каждый год составы команд меняются, и люди вынуждены выстраивать "команду мечты" заново, поэтому разработчик получает так много денег".

Люди, которые играют в спортивные симуляторы, в первую очередь интересуются спортом, а не играми, добавляет видеоблогер Денис Русаков. "Поэтому ежегодный выпуск таких серий оправдан. В свою очередь те, кто предпочитает различные игровые жанры, пропускают спортивные симуляторы".