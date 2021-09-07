Стало известно, какие гаджеты Apple представит осенью

В этом году компания Apple представила не так много новинок: это новые iMac, iPad Pro, трекеры для вещей AirTag, пульт Siri Remote и внешний аккумулятор MagSafe. Но, как пишет издание MacWorld, у "яблочников" большие планы на осень.

Уже совсем скоро, вероятно, 14 сентября, компания проведет презентацию, где покажет iPhone 13, новые AirPods третьего поколения, а также Apple Watch Series 7. Ожидается, что новый iPhone будет во многом похож на нынешний флагман, но в нем изменится расположение камер, а также добавят экран с частотой 120 Гц. Кроме того, некоторые источники считают, что девайс могут оборудовать спутниковой связью.

Что касается наушников, то они будут похожи на AirPods Pro, но при этом не получат шумоподавления. К этим слухам следует относиться с изрядной долей скептицизма, поэтому лучше всего дождаться презентации. В Apple Watch во второй раз в истории изменят диагональ экрана - "маленькая" версия будет 41 мм, а "большая" - 45.

В октябре Apple планирует еще одну презентацию, и она целиком будет посвящена iPad. Для начала обновят iPad mini, дизайн которого не менялся уже очень давно. iPad mini будет похоже на iPad Air, но только в уменьшенном корпусе. Из нововведений - экран Liquid Retina и Touch ID, встроенный в кнопку включения. Apple может отказаться и от Lightning - вместо него поставят USB Type C, который уже стал стандартом в iPad Pro.

Обновится и обычный iPad. Он сохранит старый дизайн, но получит более мощный процессор - либо A12, либо A13 Bionic. Цена останется прежней - 30 тысяч рублей за младшую версию. Кроме двух iPad, на презентации покажут и обновленный Apple Pencil, впрочем, о нем пока ничего не известно.

В ноябре настанет время для компьютеров Mac. Apple с вероятностью 99,9% обновит MacBook Pro, куда поставит более мощный процессор M1X, а также вполне вероятно возвращение некоторых разъемов - например картридера или HDMI. Обновят и Mac Mini - он тоже получит слегка обновленный дизайн, ему добавят оперативной памяти и более шустрый процессор.