Умер Нино Кастельнуово, сыгравший главную роль в "Шербурских зонтиках"

Европейском кино ещё одна потеря: из жизни на 85-м году жизни умер итальянский актёр Нино Кастельнуово, наиболее известный по главной мужской роли в знаменитом мюзикле 1964 года "Шербурские зонтики" (главную женскую роль исполнила Катрин Денёв).

Как сообщает местное агентство ANSA, актёр скончался в Риме. Семья обратилась с просьбой уважать её скорбь и не беспокоить в сей трудный момент. Похороны будут закрытыми.

Причиной смерти названа "долгая болезнь".

Кастельнуово родился в 1936-м, в кино начал сниматься с конца 1950-х. Снялся более чем в шести десятках фильмов в кино и на ТВ. Среди других известных работ "Зануда", "Рокко и его братья", "Английский пациент" и другие.