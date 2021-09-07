В Гаити число жертв землетрясения возросло до 2 248

В Гаити число жертв произошедшего в середине августа мощного землетрясения увеличилось до 2 248. Об этом в понедельник сообщило управление гражданской защиты республики.

По данным ведомства, ранения различной степени тяжести получили 12 763 человека. До сих пор 329 граждан числятся пропавшими без вести, пишет ТАСС. Установлено также, что стихия полностью разрушила свыше 53 тысяч зданий, еще 83 тысячи строений частично получили повреждения.

Напомним, землетрясение магнитудой 7,2 произошло 14 августа. Эпицентр стихии находился в 40 км от коммуны Ле-Ке с населением около 125 тысяч человек. Сильнее всего пострадали департаменты Юг, Гранд-Анс и Нипп. Премьер-министр Гаити Ариэль Анри объявил чрезвычайное положение в стране.

Почти 137 тысяч семей остались без крыши над головой. По оценкам местных властей, свыше 684 тысяч человек нуждаются в срочной гуманитарной помощи, это около 40 процентов населения трех наиболее пострадавших департаментов.