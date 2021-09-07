В России началась профилактическая кампания против гриппа

Зачем делать прививку от гриппа, если в прошлом году эпидемии не было?

"Действительно, в прошлом эпидемическом сезоне в России выявлялись лишь единичные случаи гриппа. Такая же ситуация наблюдалась и в других странах - либо была спорадическая заболеваемость, либо небольшие локальные вспышки, - сказала "РГ" замдиректора по клинико-аналитической работе ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Наталья Пшеничная. - Но то, что год назад случаев гриппа было мало, вовсе не означает, что он не придет нынешней осенью-зимой".

Более того, глава Роспотребнадзора Анна Попова, объявляя начало прививочной кампании, отметила, что уже регистрируются единичные случаи гриппа, причем выявлен вариант вируса А (H3N2) ("свиной" грипп), который считается одним из опасных, так как вызывает довольно тяжелое течение заболевания.

Именно этот штамм стал причиной тяжелой эпидемии в зимнем сезоне 2009-2010 года. "Это не самый лучший прогностический признак", - отметила Попова.

Поэтому эпидемиологи и инфекционисты единодушны: прививка от гриппа нужна.

Какие вакцины против гриппа будут применяться в этом году?

Состав штаммов вирусов гриппа, которые идентифицировали в различных лабораториях мира, частично менялся на протяжении года. Поэтому для подготовки к новому сезону состав вакцин рекомендовано было в очередной раз обновить. Часто стали регистрироваться штаммы вируса гриппа А - A/Wisconsin/588/2019, A/Cambodia/e0826360/2020, A/Victoria/2570/2019, практически не циркулировавшие годом ранее. Они и вошли в состав обновленных вакцин. Штаммы вируса гриппа типа В - B/Washington/02/2019 и B/Phuket/3073/2013 - циркулировали и в этом году, и годом ранее. Поэтому они в неизменном виде вошли в состав вакцин грядущего эпидемического сезона, - пояснила Наталья Пшеничная.

Бывают трехвалентные и четырехвалентные вакцины от гриппа. В чем различие?

В состав трехвалентных вакцин включены три штамма вируса гриппа: два штамма типа А и один типа В. В четырехвалентной вакцине добавлен еще один, четвертый штамм В. Поэтому четырехвалентные вакцины считаются более эффективными - так как они защищают от большего количества вариаций вируса.

Как сообщили "РГ" - Неделе в компании "Нацимбио", обеспечивающей производство вакцин и их доставку в регионы, в этом году было увеличено производство более современных четырехвалентных вакцин, соответственно, сделать такую прививку будет проще.

Защищает ли прививка от гриппа и еще от коронавируса?

Нет, не защищает, поскольку это разные инфекции, разные вирусы. Поэтому и нужны две прививки: от COVID-19 и гриппа. При этом вакцинация от гриппа из-за непрекращающейся эпидемии COVID-19 очень важна. "Во-первых, одновременное заражение вирусом гриппа и SARS-CoV2 приводит к развитию более тяжелых форм респираторной инфекции и повышает риск летального исхода. Во-вторых, по клинической картине эти две вирусные инфекции часто трудно дифференцировать, что может привести к неправильной тактике лечения до лабораторного подтверждения диагноза, что особенно опасно для людей с сопутствующей патологией", - отмечает Пшеничная.

Будет ли возможность сделать прививку от гриппа импортной вакциной?

В компании Sanofi, которая много лет поставляла в Россию вакцину "Ваксигрипп", объяснили, что эта трехвалентная вакцина больше поставляться не будет - компания прекратила ее производство и перешла на выпуск более современной четырехвалентной вакцины. "Четырехвалентную вакцину мы подали на регистрацию в России, и сейчас проходит соответствующая процедура. Когда эта вакцина будет зарегистрирована, мы сможем сообщить о возможных сроках ее поставок и когда она станет доступна в России", - пояснил "РГ" - Неделе Юрий Мочалин, директор по корпоративным связям Sanofi в евразийском регионе.

"По опыту прошлых лет, российские вакцины против гриппа всегда были доступны уже с конца лета, а зарубежные появлялись не раньше октября - это нюансы поставок, поскольку внутренние потребности полностью покрываются нашими производителями, - сказал Максим Стецюк, первый заместитель главы "Нанолек". - Поэтому, скорее всего, зарубежная вакцина если и появится в частных клиниках, то позже. Но я бы сказал, что не вижу причин ждать зарубежных вакцин от гриппа. У нас производятся свои вакцины ничуть не хуже по качеству и эффективности. Сейчас российские фармкомпании производят биотехнологические препараты на суперсовременных заводах, процессы отстроены по международным стандартам GMP, все заводы проходят аудит с учетом международных стандартов. Вакцины проходят доказательные клинические исследования прежде, чем их регистрируют и включают в поставки в рамках Национального календаря прививок".

Где можно сделать прививку от гриппа?

Прививка делается в поликлинике по месту жительства в рамках ОМС, то есть бесплатно, - пояснил Сергей Шкитин, эксперт Всероссийского союза страховщиков. - Также вакцинация проводится в специализированных прививочных пунктах. Уточнить, где лучше привиться, можно, позвонив на "горячую линию" в свою страховую компанию, ту, что выдала вам полис ОМС.

Блиц

Как сочетать прививки от гриппа и COVID-19

Можно ли делать прививку от гриппа вакцинированным от ковида?

Можно и нужно.

Как "уживаются" эти прививки?

Прививки от разных инфекций нередко выполняют одновременно (с помощью комбивакцин) либо одну за другой через промежуток времени. Рекомендованный интервал между прививками от гриппа и COVID-19 - около месяца.

Правильно ли делать одновременно прививку от гриппа и от пневмонии (в один день)?

Да, прививки от гриппа и пневмококка группам риска (например, пожилым) могут делать в один день. Это нормально.

Кто входит в группы риска по прививке от гриппа?

В группу риска входят: