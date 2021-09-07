В России не выявлено случаев заражения штаммом "мю"

В России не выявлено ни одного случая заражения штаммом коронавируса, который получил название "мю". Об этом сообщает "Интерфакс" со ссылкой на центр "Вектор".

По словам вирусологов, сейчас штамм, который был впервые выявлен в Колумбии еще в январе, встречается в 46 государствах. При этом подавляющее число случаев приходится на страны Южной Америки - общемировая доля этого варианта вируса составляет менее 0,5%.

"Нет оснований считать, что при гипотетическом завозе на территорию Российской Федерации данный вариант получит широкое распространение", - подчеркнули в "Векторе".

Ранее главный инфекционист США Энтони Фаучи сообщил, что штамм "мю" возможно, может обходить некоторые антитела - у него имеются мутации, указывающие на такую способность.

Сейчас, по данным ВОЗ, в большинстве стран доминирующим является штамм "дельта". Как сообщалось, он распространяется быстрее, чем исходный вариант "альфа", а также способен вызывать стремительное развитие заболевания.