В Турции в 2021 году отдохнут около 4,5 млн российских туристов

Около 4-4,5 млн российских туристов отдохнут на курортах Турции в этом году, сообщила исполнительный директор Ассоциации туроператоров России (АТОР) Майя Ломидзе.

"До конца года Турция примет, скорее всего, 4-4,5 млн российских туристов", - сказала она в ходе пресс-конференции. В "высокий сезон", который охватывает лето и сентябрь, в Турции, по предварительным данным, отдохнут 2,3-2,4 млн россиян.

По словам Ломидзе, Турция остается самым популярным туристическим направлением среди даже несмотря на произошедший в этом году временный запрет на турпоездки.

Популярности Турции способствуют чартерные рейсы и доступные относительно других направлений цены на туры.

При этом показатели по турпотоку в этом году в Турцию не превысят данные 2019 года, когда в стране отдохнули почти 6 млн россиян.