Валентина Матвиенко: Нельзя политизировать вопросы гуманитарной помощи

Новости

В Мурманской области перевернулся катер: один человек погиб 23:19
Кувейт переработает 42 миллиона старых автомобильных шин 23:17
Ученые назвали главный эффект от употребления грецких орехов 23:07
Вышел трейлер триллера Netflix с Джейком Джилленхолом "Виновный" 23:00
Минфин не ждет негатива для госдолга из-за ужесточения кредитной политики США 22:58
В Индии раскрыли тайну загадочной инфекции 22:51
Александр Петров сыграет главную роль в новом российском сериале Netflix 22:46
Звезду "Глухаря" задержали за дебош в магазине из-за маски 22:37
Россия экспортировала рекордный объем зерна 22:22
Смолов открыл счет в матче Россия-Мальта 22:20
Красная или синяя? Вышли тизер новой "Матрицы" и кадры с Киану Ривзом 22:11
Собянин: Плановая медпомощь в пандемию сохраняется 21:57
Медведев вышел в полуфинал Открытого чемпионата США по теннису 21:56
Шотландия проведет референдум о независимости до конца 2023 года 21:54
Собянин: Москва готова к любому сценарию развития пандемии 21:42
В Минфине РФ рассказали, куда пойдут $18 млрд от МВФ 21:29
Собянин: Заболеваемость COVID-19 может вырасти осенью 21:28
Молодежная сборная России забила шесть мячей в ворота Мальты 21:21
Собянин: Новых ограничений из-за COVID-19 в Москве не планируется 21:05
Дмитрий Киселев заболел коронавирусом 21:02
В Хакасии потушили пожар, вспыхнувший у дома отшельницы Лыковой 20:44
Голикова рассказала, сколько россиян проводят отпуск вне своего региона 20:41
В Париже ограблен ювелирный магазин на 10 миллионов евро 20:35
Назван стартовый состав сборной России на матч с Мальтой 20:33
Сборная России по волейболу одержала третью подряд победу на ЧЕ по волейболу 20:09
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
...
16+
Саяно-Шушенская ГЭС начала принимать туристов
Саяно-Шушенская ГЭС начала принимать туристов
Верховный суд разъяснил, когда можно безнаказанно уезжать с места ДТП
Верховный суд разъяснил, когда можно безнаказанно уезжать с места ДТП
Задайте вопрос председателю ЦИК Элле Памфиловой
Задайте вопрос председателю ЦИК Элле Памфиловой
07.09.2021 23:07
Рубрика: Власть

Валентина Матвиенко: Нельзя политизировать вопросы гуманитарной помощи

Текст: Дмитрий Гончарук
Российская газета - Столичный выпуск № 204(8555)
Пандемия коронавируса показала, что страны мира должны действовать без национального и блокового эгоизма, а ресурсы на борьбу и предотвращение опасных инфекций лучше направлять в общий котел. Об этом заявила председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко, выступая на дебатах по COVID-19 в рамках Пятой Всемирной конференции спикеров парламентов в Вене.

"Стало еще более очевидным, что мир как никогда взаимосвязан, что невозможно государствам в одиночку противостоять пандемии и победить терроризм. Нельзя на одном континенте добиться изменения климата и недопустимо пытаться обеспечить процветание и безопасность одних наций за счет других", - сказала она. По мнению спикера, национальный и блоковый эгоизм оказались одним из главных препятствий для объединения усилий человечества, а санкции не остановили никаких конфликтов, не изменили внешнюю политику других государств, но жестко бьют по людям.

Чижов: ЕС политизирует вопрос о признании российских вакцин

Сенатор напомнила, что президент России Владимир Путин на последнем саммите G20 предложил на время пандемии создать "зеленые коридоры", свободные от торговых войн и санкций. Наша страна первой в мире разработала вакцину от COVID-19, а сегодня их уже пять. При этом в Москве предложили всем заинтересованным государствам не только поставку вакцин, но и передачу технологий их производства. "Спутник V" уже одобрили 70 государств с охватом населения 4 миллиарда человек, но не все идет гладко. "Мы столкнулись с жестким сопротивлением и недопустимой политизацией даже такого, казалось бы, гуманитарного акта, - констатировала Матвиенко. - Для западных фармкомпаний это бизнес, для нас - возможность спасти жизни людей. К чему приводят попытки силой навязать другим народам политические модели извне, без учета национальных традиций культуры и истории, мы все наблюдаем сегодня в Афганистане".

По оценке политика, попытки навязать мировому сообществу концепцию нового порядка, основанного на кому-то выгодных правилах, не имеют ничего общего с подлинной многосторонностью. "В основе истинного многостороннего сотрудничества должны лежать взаимоуважение и принятие разнообразия мира, взаимодействие на основе единых принципов, закрепленных в Уставе ООН", - убеждена глава Совфеда. По ее словам, попытки подорвать авторитет организации и ослабить доверие к выстраданным двумя мировыми войнами и устоявшимся нормам создает риски повторения трагедий прошлого.

Матвиенко предложила объединить усилия разных стран под эгидой Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), чтобы проводить научные исследования по профилактике опасных инфекций и бороться с ними. "Ни одна страна не может изолироваться и локализовать у себя ту или иную инфекцию. Для этого, я полагаю, нужно прежде всего объединиться в выделении финансирования на научные разработки. Чтобы не каждая страна отдельно (это не исключается, естественно), но под эгидой ВОЗ объединить финансовые ресурсы, собрать лучшие умы и создать хорошую научную базу для профилактики, лечения, разработки вакцин", - заявила Матвиенко.

Недопустимо пытаться обеспечить процветание одних наций за счет других

Кроме того, она обратила внимание на практику пропуска в страны ЕС только тех, кто привился одобренными еврорегулятором вакцинами. "Это неправильный подход и нарушение прав человека, такая сегрегация людей и их разделение на "правильных" и "неправильных". Может, будем какие-то знаки вешать?! Национальный эгоизм нужно преодолеть и признать все вакцины, которые работают в мире", - подчеркнула спикер.

Власть Работа власти Внешняя политика Законодательная власть Совет Федерации

Главное сегодня

Собянин: Новых ограничений из-за COVID-19 в Москве не планируется
Стал известен полный состав нового правительства Афганистана
После убийства двух девочек в Кузбассе возбуждено дело о халатности
ФСБ назвала организаторов диверсии на газопроводе в Крыму
Мурашко рассказал о доле непривитых в числе госпитализаций с COVID-19
ЦИК представил систему защиты от двойного голосования
Суд приравнял к задержанию долгую беседу человека с полицией