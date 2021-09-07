Валентина Матвиенко: Нельзя политизировать вопросы гуманитарной помощи

Пандемия коронавируса показала, что страны мира должны действовать без национального и блокового эгоизма, а ресурсы на борьбу и предотвращение опасных инфекций лучше направлять в общий котел. Об этом заявила председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко, выступая на дебатах по COVID-19 в рамках Пятой Всемирной конференции спикеров парламентов в Вене.

"Стало еще более очевидным, что мир как никогда взаимосвязан, что невозможно государствам в одиночку противостоять пандемии и победить терроризм. Нельзя на одном континенте добиться изменения климата и недопустимо пытаться обеспечить процветание и безопасность одних наций за счет других", - сказала она. По мнению спикера, национальный и блоковый эгоизм оказались одним из главных препятствий для объединения усилий человечества, а санкции не остановили никаких конфликтов, не изменили внешнюю политику других государств, но жестко бьют по людям.

Сенатор напомнила, что президент России Владимир Путин на последнем саммите G20 предложил на время пандемии создать "зеленые коридоры", свободные от торговых войн и санкций. Наша страна первой в мире разработала вакцину от COVID-19, а сегодня их уже пять. При этом в Москве предложили всем заинтересованным государствам не только поставку вакцин, но и передачу технологий их производства. "Спутник V" уже одобрили 70 государств с охватом населения 4 миллиарда человек, но не все идет гладко. "Мы столкнулись с жестким сопротивлением и недопустимой политизацией даже такого, казалось бы, гуманитарного акта, - констатировала Матвиенко. - Для западных фармкомпаний это бизнес, для нас - возможность спасти жизни людей. К чему приводят попытки силой навязать другим народам политические модели извне, без учета национальных традиций культуры и истории, мы все наблюдаем сегодня в Афганистане".

По оценке политика, попытки навязать мировому сообществу концепцию нового порядка, основанного на кому-то выгодных правилах, не имеют ничего общего с подлинной многосторонностью. "В основе истинного многостороннего сотрудничества должны лежать взаимоуважение и принятие разнообразия мира, взаимодействие на основе единых принципов, закрепленных в Уставе ООН", - убеждена глава Совфеда. По ее словам, попытки подорвать авторитет организации и ослабить доверие к выстраданным двумя мировыми войнами и устоявшимся нормам создает риски повторения трагедий прошлого.

Матвиенко предложила объединить усилия разных стран под эгидой Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), чтобы проводить научные исследования по профилактике опасных инфекций и бороться с ними. "Ни одна страна не может изолироваться и локализовать у себя ту или иную инфекцию. Для этого, я полагаю, нужно прежде всего объединиться в выделении финансирования на научные разработки. Чтобы не каждая страна отдельно (это не исключается, естественно), но под эгидой ВОЗ объединить финансовые ресурсы, собрать лучшие умы и создать хорошую научную базу для профилактики, лечения, разработки вакцин", - заявила Матвиенко.

Недопустимо пытаться обеспечить процветание одних наций за счет других

Кроме того, она обратила внимание на практику пропуска в страны ЕС только тех, кто привился одобренными еврорегулятором вакцинами. "Это неправильный подход и нарушение прав человека, такая сегрегация людей и их разделение на "правильных" и "неправильных". Может, будем какие-то знаки вешать?! Национальный эгоизм нужно преодолеть и признать все вакцины, которые работают в мире", - подчеркнула спикер.