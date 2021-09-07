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07.09.2021 16:00
Рубрика: Видео

Видео: чуть не убил собственный автомобиль

Текст: Вадим Давыденко

О том, что любые ремонтно-профилактические работы с машиной водителям следует проводить лишь при заглушенном двигателе и с включенным ручным тормозом, в этой рубрике говорилось не раз и не два. Но все равно каждый раз находятся желающие рискнуть своим авто, а иногда и здоровьем.

Фото: скриншот с www.youtube.com
Видео: запрыгнул в окно едущей машины и предотвратил аварию

На этот раз героем поучительного видео стала женщина-водитель из Таиланда, решившая самостоятельно померить уровень масла.

Не заглушив двигатель и даже не поставив на ручник, она открыла капот и встала перед машиной. Легкого прикосновения оказалось достаточно, чтобы неподвижный автомобиль тихо тронулся с места и сбил хозяйку с ног.

Бедняжку протащило по подземному паркингу несколько метров, прежде чем двое других автовладельцев заметили случившееся и пришли даме на помощь. Известно, что пострадавшая выжила, отделавшись переломом ноги.

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#видео