Видео: чуть не убил собственный автомобиль

О том, что любые ремонтно-профилактические работы с машиной водителям следует проводить лишь при заглушенном двигателе и с включенным ручным тормозом, в этой рубрике говорилось не раз и не два. Но все равно каждый раз находятся желающие рискнуть своим авто, а иногда и здоровьем.

На этот раз героем поучительного видео стала женщина-водитель из Таиланда, решившая самостоятельно померить уровень масла.

Не заглушив двигатель и даже не поставив на ручник, она открыла капот и встала перед машиной. Легкого прикосновения оказалось достаточно, чтобы неподвижный автомобиль тихо тронулся с места и сбил хозяйку с ног.

Бедняжку протащило по подземному паркингу несколько метров, прежде чем двое других автовладельцев заметили случившееся и пришли даме на помощь. Известно, что пострадавшая выжила, отделавшись переломом ноги.