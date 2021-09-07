Видео: шлем спас байкера от "подзатыльника", который отвесил ему грузовик

Что это - чудовищное невезение или, наоборот, редкое везение? Поворачивающий на перекрестке грузовик задевает мотоциклиста кузовом, но, к счастью, всё обходится без тяжелых последствий. Наверное, все-таки везение, раз удар пришелся по защищенной мотоциклетным шлемом голове.

Инцидент произошел в китайском городе Сянъян (провинция Хубэй). По данным местной полиции, шофер не смог остановить машину на светофоре из-за мокрой после дождя дороги, и тяжелый грузовик немного повело в сторону. Кабина ушла влево, а кузов, соответственно, вправо, туда, где в соседнем ряду ждал зеленого света мотоциклист. Занос составил около полутора метров, как раз, чтобы задеть ничего не подозревающего байкера.

Попади кузов по плечу или по спине - не обошлось бы, наверное, без переломов, но, к счастью, по высоте удар пришелся как раз по шлему на голове ездока. Тот от неожиданности пошатнулся, чуть отъехал в сторону и, видимо, потеряв равновесие от головокружения, упал набок.

Последствием этого падения стал легкий вывих ноги, на которую обрушился всем весом мотоцикл, и это единственная травма, которую получил бедняга. Голову при ударе защитил шлем, даже сотрясение не диагностировали.