Во Франции пройдет общенациональное прощание с Жан-Полем Бельмондо

Общенациональное прощание с легендой французского кинематографа Жан-Полем Бельмондо, скончавшимся накануне, пройдет 9 сентября в Париже, сообщает France 24 со ссылкой на Агентство Франс Пресс.

Церемония пройдет в комплексе Дома Инвалидов (Hôtel des Invalides), спроектированном при Людовике IV как дом призрения для ветеранов войны. В соборе Дома похоронены известные деятели Франции (включая Наполеона I Бонапарта и маршала Фердинанда Фоша). Там же покоится автор "Марсельезы" К.Ж. Руже де Лиль.

В настоящее время этот комплекс является местом прощания с высокопоставленными французскими военными, однако в исключительных случаях там провожают в последний путь деятелей Французской Республики, которые оставили особый след в жизни страны.

Президент Франции Франсуа Макрон опубликовал трогательное обращение в память актера в своем аккаунте в Twitter: "Он навсегда останется Великолепным. Жан-Поль Бельмондо был национальным достоянием. Его удаль, взрывной смех, громкие речи, ловкое тело… он был возвышенным героем и узнаваемым лицом, неутомимым сорвиголовой и мастером слова. Каждый из нас в нем находит себя":