Новости

Капитан Америка и Соколиный глаз станут зомби 14:27
Ален Делон о смерти Жан-Поля Бельмондо: Я совершенно раздавлен 12:07
Видео: Ведьмак против покемонов 11:42
"Жизнерадостный коллега": сыгравшего Шан-Чи актера нашли на стоковых фото 11:28
Кассаветис снимет фильм о подростковой шизофрении 11:19

Во Франции пройдет общенациональное прощание с Жан-Полем Бельмондо

Новости
    07.09.2021, 13:04
Текст:   Юлия Авакова

Общенациональное прощание с легендой французского кинематографа Жан-Полем Бельмондо, скончавшимся накануне, пройдет 9 сентября в Париже, сообщает France 24 со ссылкой на Агентство Франс Пресс.

Фото: JACQUES DEMARTHON / AFP
Ален Делон о смерти Жан-Поля Бельмондо: Я совершенно раздавлен

Церемония пройдет в комплексе Дома Инвалидов (Hôtel des Invalides), спроектированном при Людовике IV как дом призрения для ветеранов войны. В соборе Дома похоронены известные деятели Франции (включая Наполеона I Бонапарта и маршала Фердинанда Фоша). Там же покоится автор "Марсельезы" К.Ж. Руже де Лиль.

В настоящее время этот комплекс является местом прощания с высокопоставленными французскими военными, однако в исключительных случаях там провожают в последний путь деятелей Французской Республики, которые оставили особый след в жизни страны.

Президент Франции Франсуа Макрон опубликовал трогательное обращение в память актера в своем аккаунте в Twitter: "Он навсегда останется Великолепным. Жан-Поль Бельмондо был национальным достоянием. Его удаль, взрывной смех, громкие речи, ловкое тело… он был возвышенным героем и узнаваемым лицом, неутомимым сорвиголовой и мастером слова. Каждый из нас в нем находит себя":

Новости

Звезда "Паразитов" присоединился к касту продолжения "Капитана Марвел" 11:08
Вышел русский трейлер африканского эко-хоррора "Последняя из нас" 10:49
Фото: первый взгляд на Джейсона Момоа в новом костюме из "Аквамена 2" 10:40
Умер основатель и гитарист Black Oak Arkansas Рики Рейнольдс 10:28
⧣ утраты
Фото: instagram.com/ sarahnicoleharding
Вокалистка поп-группы Girls Aloud Сара Хардинг умерла в 39 лет 09:47
Умер постановщик "Рождественских встреч" Пугачевой Борис Краснов 09:06
От коронавируса умерла актриса и певица Роза Тураева 08:42
⧣ Франция
Фото: www.kinopoisk.ru
Адвокат Жан-Поля Бельмондо рассказал о его последних днях и смерти 01:51
Умер Жан-Поль Бельмондо 06.09.2021
Вышел русский трейлер французской комедии "Махнемся телами" 05.09.2021
⧣ европейское кино
Фото: youtube.com/ Netflix
Вышел трейлер криминальной рэп-драмы "Вечно богатый" 10:01
Умер актер из фильма "Миссия: невыполнима" Ион Карамитру 06.09.2021
Опубликован русский трейлер детективного триллера "Черный ящик" 05.09.2021